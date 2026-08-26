Passageiros relatam atrasos, desvios e horas de espera após tombamento de carreta

Interdição total da BR-020 provocou congestionamentos, alterou trajetos de ônibus e afetou milhares de passageiros nesta quarta-feira (26/8) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A interdição total da BR-020, em Planaltina, nesta quarta-feira (26/8), após o tombamento de uma carreta carregada com 20 mil litros de gasolina e 15 mil litros de diesel, causou transtornos a motoristas e passageiros do transporte coletivo que transitam diariamente pela via.

O acidente também afetou diretamente a rotina de moradores de Planaltina, Arapoanga, Vale do Amanhecer e outras regiões do norte do Distrito Federal. Com a rodovia fechada nos dois sentidos, motoristas e coletivos foram obrigados a utilizar rotas alternativas, provocando longos congestionamentos e atrasos.

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Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), todas as linhas de ônibus que atendem Planaltina, Arapoanga, Mestre D'Armas, Estâncias e Vale do Amanhecer sofreram impactos. Os coletivos passaram a circular principalmente por vias alternativas que cortam o Itapoã e o Paranoá.

A pasta informou, ainda, que comunicou os usuários por meio do aplicativo DF no Ponto e orientou os passageiros a planejarem os deslocamentos com antecedência.

Quem trabalha no transporte público acompanhou de perto os reflexos da interdição. Cobrador da linha 617, que atende o Vale do Amanhecer, Warlen Glescon relatou que os desvios aumentaram significativamente o tempo de viagem. "Quando chegamos pela manhã, já encontramos a carreta tombada e muito congestionamento. Tivemos de fazer um desvio pelas laterais para conseguir seguir em direção ao Plano Piloto. Muitas viagens foram perdidas, e muita gente chegou atrasada ao trabalho", contou.

O cobrador da empresa Piracicabana relatou que o transporte ficou mais de duas horas parado por causa do acidente.

Nas paradas de ônibus, a movimentação foi marcada por reclamações e preocupação com atrasos. A auxiliar administrativa Juliana Mendes, 32 anos, aguardava um coletivo na altura de Sobradinho I, já depois da área interditada, mas os ônibus não estavam vindo, presos no engarrafamento. Juliana percebeu logo que, dificilmente, chegaria ao trabalho no horário. “O ônibus demorou muito para passar, fiquei mais de 50 minutos esperando. Avisei minha chefe que estava presa por causa da interdição. Foi um transtorno."

O atendente de farmácia Carlos Henrique Rocha, 26, relatou que perdeu uma reunião importante marcada para o início da manhã. "Quando o ônibus entrou no congestionamento, percebi que não teria como chegar a tempo. O trajeto que normalmente faço em pouco mais de uma hora acabou levando mais que o dobro."

Já a diarista Maria das Graças Pereira, 52, passou boa parte da manhã tentando encontrar uma alternativa para seguir até o trabalho. "Os ônibus estavam lotados e demorando muito. Muita gente desistiu de esperar e tentou procurar carona. Foi uma situação complicada porque ninguém sabia exatamente o que fazer."

Guincho

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atuam na operação de transbordo do combustível e na retirada segura da carreta. A empresa responsável pelo veículo também mantém equipes e equipamentos especializados no local.

O prazo de liberação da rodovia foi alterado três vezes. Inicialmente, a expectativa era de que o trecho fosse liberado ao meio-dia. Depois, a previsão passou para as 14h e, na tarde desta quarta-feira, foi novamente prorrogado para as 18h.

A recomendação das autoridades é de que os motoristas evitem a BR-020 e utilizem rotas alternativas, como as DFs 230, 128 e 150.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



