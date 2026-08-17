Confira o período mais seco do dia e as dicas para se proteger

Por Luiz Francisco* - O Distrito Federal segue com tempo seco e sol com poucas nuvens nesta segunda-feira (17/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima fica na casa de 17°C e sobe para 30°C.

A meteorologista Andrea Ramos comenta que o período mais crítico tende a ocorrer entre as 14h e as 17h, quando as temperaturas mais elevadas combinam com os menores índices de umidade. "O ponto de maior atenção é exatamente a umidade, que pode chegar a valores entre 12% e 20%, condição que aumenta o risco de incêndios e exige maior atenção à saúde", afirma a especialista.

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Ela explica que o tempo está ligado à forte estabilidade de uma massa de ar quente e muito seco na região central do Brasil, dificultando a formação de nuvens e de chuva. "Esse padrão favorece muitas horas de sol e permite que a temperatura suba rapidamente ao longo do dia, ao mesmo tempo em que a umidade relativa do ar cai durante a tarde", esclarece a especialista.

Apesar das temperaturas nos últimos dias se apresentarem acima da média, o especialista do Inmet Olívio Bahia diz que as chuvas que ocorreram em junho foram essenciais para manter regulares os níveis dos reservatórios e não entrarmos em extremo nível de seca.

Ele também acrescenta que nos próximos dias não vai haver mudanças e que o início do período chuvoso pode ocorrer a partir de outubro deste ano. "Estamos em ano de El Niño, que pode justificar as temperaturas mais altas e a menor frequência de frentes frias, que ajudariam a derrubar as temperaturas em alguns momentos neste período seco", explica.

A recomendação do especialista é de que a população beba bastante líquido, passe protetor solar e evite exercícios ao ar livre entre 10h e 16h. "Evite também jogar bitucas de cigarro na beira das estradas, queimar lixo em terrenos baldios, limpar terrenos ateando fogo, fazer fogueiras em acampamentos etc. Neste período, o risco de incêndios florestais é muito alto", orienta o meteorologista.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates