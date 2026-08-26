Paula Belmonte reforça acolhimento de população de rua e melhorias na mobilidade

Ela defendeu tratamento psiquiátrico e questionou liberação para pagamento de empresas de ônibus - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante sua agenda nesta quarta-feira (26/8), a candidata ao Palácio do Buriti, Paula Belmonte (PSDB), afirmou que seu governo irá acolher a população de rua. Ela também defendeu mudanças na mobilidade urbana.

A candidata pontuou que a população de rua "está abandonada pelo GDF". Entretanto, Paula também pontuou que é um problema que traz insegurança para a cidade. "Não podemos tolerar que uma criança seja agredida ou que uma senhora corra risco por causa de pessoas que estejam sob efeito de substâncias ilícitas", afirmou.

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Para contornar o problema, seu governo irá ficar em políticas públicas para acolher essa população marginalizada. "É necessário retirar essas pessoas das ruas, oferecer suporte psiquiátrico adequado e moradia transitória para que elas tenham um ponto de partida", disse.

Mobilidade

Durante a agenda desta tarde, Paula ressaltou a lotação nos pontos de ônibus. "As paradas estão cheias e não é horário de pico. Isso é inadmissível", disse.

Paula criticou o reajuste de cerca de R$ 138 milhões para pagar as empresas de ônibus do DF. "Com o orçamento da capital em torno de R$ 74 bilhões, essa liberação levanta questionamentos. No nosso governo, vamos fazer um sistema eficiente de mobilidade, que permita o acesso pleno da população", disse.



