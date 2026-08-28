Tai Chi celebra 52 anos de prática e promoção da saúde neste domingo

Praticantes de Tai Chi Being Tao se reúnem em Brasília para celebrar 52 anos de atividades e o legado do Mestre Woo - (crédito: Iano Andrade/CB/D.A Press)

Uma manhã de movimento, convivência e busca pelo equilíbrio vai marcar os 52 anos do Tai Chi Being Tao em Brasília. A celebração será realizada neste domingo (30/8), das 7h às 12h, na Praça da Harmonia Universal, na EQN 104/105 Norte. O encontro é aberto a comunidade e terá práticas coletivas, apresentações, atividades culturais e momentos de integração para pessoas de diferentes idades.

A programação começa às 7h, com práticas coletivas de Baguazhang e Tai Chi. Às 8h30, os participantes terão um café compartilhado. Em seguida, às 9h, será realizada uma cerimônia em homenagem ao Mestre Woo Shong Woo, responsável pela introdução e difusão da prática em Brasília. Na sequência, haverá apresentação de Tai Chi com leque e, a partir das 9h20, demonstrações de Tai Chi, Chi Kung e artes marciais.

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O evento também contará com atividades culturais, artesanato, vivências integrativas, espaço infantil, gincana, caça ao tesouro e momentos de convivência entre os participantes.

Presidente da Associação Being Tao e médico da Secretaria de Saúde, José Carlos Natal de Moraes Filho explica que a prática vai além dos movimentos corporais. Segundo ele, o Tai Chi Being Tao pode ser entendido como uma forma de meditação em movimento, capaz de contribuir para o desenvolvimento da consciência e do autoconhecimento.

"A prática constante e ininterrupta do Tai Chi Chuan Being Tao, além de impulsionar a consciência humana a galgar novos níveis de autoconhecimento, nos traz benefícios físicos, mentais e espirituais ao longo do tempo", afirma.

Para o médico, os efeitos da atividade também podem ser percebidos na rotina e na maneira como os praticantes lidam com situações de estresse. Ele destaca, ainda, contribuições para a saúde física e mental. "No âmbito da saúde, nos ajuda a lidar com o estresse do dia a dia, a minimizar os efeitos deletérios da hipertensão arterial sistêmica, da ansiedade, entre outros", diz José Carlos.

Coletivo

A proposta do Being Tao, segundo o presidente da associação, não se limita aos benefícios individuais. A prática também busca estimular a convivência e a construção de ambientes baseados na fraternidade e na cultura de paz. "Traz em seu cerne benefícios coletivos, promovendo ambientes e comunidades onde a saúde, a fraternidade e a paz têm sido cultivadas a partir dos ensinamentos de nosso Mestre Moo Shong Woo", explica.

A celebração também será uma oportunidade para apresentar ao público a trajetória do movimento em Brasília e relembrar o legado deixado pelo Mestre Woo. Ao longo de mais de cinco décadas, a atividade passou a fazer parte da rotina de praticantes que encontram na praça um espaço para exercícios, convivência e aprendizado.

José Carlos ressalta que a continuidade desse trabalho está relacionada ao caráter voluntário da iniciativa. "A cultura de paz vem sendo promovida dentro do contexto da prática do Being Tao e do Tai Chi Chuan há cerca de 52 anos, emulada pelo exemplo e ensinamentos deste sábio chinês, baluarte da Praça da Harmonia Universal, Mestre Moo Shong Woo", afirma.

Para ele, a manutenção do legado depende da participação coletiva. "Cabe a todos nós, associados ou não da Associação Being Tao, darmos continuidade a este legado de serviço voluntário, de boa convivência, de cultivo do corpo, da mente e do espírito", conclui.

Serviço:

O quê: 52 anos do Tai Chi Being Tao em Brasília

Quando: domingo (30/8), das 7h às 12h

Onde: Praça da Harmonia Universal, EQN 104/105 Norte, próximo à quadra de esportes e ao Jardim Miralda

Entrada: gratuita

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates