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Setor produtivo apresentará demandas a candidatos ao GDF em evento conjunto

Em entrevista, o presidente da Fape-DF, Fernando Cezar Ribeiro, e da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, afirmaram que o setor deseja um próximo governo com políticas estruturantes. "Não só falar, mas também cobrar as demandas"

José Aparecido Freire, presidente da Fecomercio-DF e Fernando Cezar Ribeiro, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE-DF), são os entrevistados do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
José Aparecido Freire, presidente da Fecomercio-DF e Fernando Cezar Ribeiro, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (FAPE-DF), são os entrevistados do CB.Poder - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O setor produtivo do Distrito Federal convidou seis candidatos ao comando do Palácio do Buriti a apresentar propostas e a ouvir as demandas do grupo, nos dias 31 de agosto e 3 de setembro. Nesta sexta-feira (28/8), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF), Fernando Cezar Ribeiro, disse que as principais reivindicações das entidades estão relacionadas a políticas estruturantes. Ele explicou, aos jornalistas Samanta Sallum e Carlos Alexandre de Souza, que isso envolve saúde, educação e infraestrutura. 

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O evento Diálogos com o Setor Produtivo é organizado por Fecomércio-DF, Fibra, Fape-DF, CDL-DF, Sebrae-DF, Fenatac e Faci-DF. Foram convidados Paula Belmonte (PSDB), Leandro Grass (PT), José Roberto Arruda (PSD), Ricardo Cappelli (PSB), Celina Leão (PP) e Kiko Caputo (Novo). O grupo foi escolhido com base na representatividade dos partidos no Congresso Nacional e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

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De acordo com Ribeiro, a ideia é “não só falar, mas também cobrar as demandas”. O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, detalhou que outra vontade do setor é incrementar as parcerias com o governo. Há o desejo de uma colaboração maior entre público e privado de forma similar ao que é feito em projetos como o DF 360, plataforma que integra câmeras particulares ao seu sistema. Dessa forma, estabelecimentos comerciais contribuem para a segurança pública. 

Freire destacou que a sabatina foi pensada para apresentar proposições parecidas de cada entidade. “Queremos mostrar aos candidatos que existe uma união do setor produtivo. Queremos o desenvolvimento do Distrito Federal”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 28/08/2026 18:11
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