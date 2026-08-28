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Taguatinga

Carga de 720 mil cigarros avaliados em R$ 1 milhão é apreendida

Carregamento não tinha comprovação de procedência dos produtos, sendo confiscado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Responsável foi conduzido à delegacia

PMDF apreende 720 mil cigarros avaliados em R$ 1,2 milhão em Taguatinga - (crédito: Divulgação/PMDF)
PMDF apreende 720 mil cigarros avaliados em R$ 1,2 milhão em Taguatinga - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite dessa quinta-feira (27/8), um carregamento de 720 mil cigarros durante abordagem em Taguatinga. De acordo com as autoridades, a carga era avaliada em aproximadamente R$ 1,2 milhão.

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Durante a fiscalização, os policias abordaram o veículo que estava com a carga de cigarros. Segundo a PMDF, a apreensão ocorreu porque o carregamento não tinha comprovação de procedência dos produtos, sendo confiscada toda a lotação.

Diante da ausência dos documentos necessários da mercadoria, o responsável pelo transporte foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas medidas legais cabíveis.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/08/2026 18:24
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