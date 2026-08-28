Grass usa apoio de Lula e critica governo Ibaneis e Celina em estreia na TV

No primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e direcionou críticas à gestão de Ibaneis Rocha (MDB) e da governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP).

O programa começou com recortes de reportagens sobre problemas enfrentados no Distrito Federal. “Brasília era conhecida como a capital da esperança, se tornou a capital da espera. A gente espera o ônibus que não vem, a obra que nunca acaba, o remédio que sempre falta, a vez que nunca chega”, afirmou Grass. Na sequência, o candidato associou os problemas da cidade a uma série de filas nos serviços públicos. “A cidade virou uma grande fila. Fila do posto, fila da UPA, fila da creche, fila do medicamento, fila para chegar em casa. E cada fila é um pedaço de vida que não volta mais”, disse.

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Grass citou as investigações envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master e criticou a anterior e atual gestão do Distrito Federal. “Estamos todos indignados com os bilhões de reais dos escândalos do BRB e do Master, que este governo jogou no lixo. Mas tem uma coisa que a gestão Celina e Ibaneis joga fora todo dia: tempo. Diferente do dinheiro, ninguém devolve”, afirmou.

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O candidato criticou as condições dos serviços públicos e contrapôs a imagem turística de Brasília à realidade vivida pelos moradores. “Hoje existem duas Brasílias: a do cartão-postal e a da vida real. Quem vive a Brasília real sabe bem disso”, declarou. Grass afirmou que o funcionamento da capital depende da população e defendeu que os moradores sejam tratados como prioridade. “Dizem que Brasília faz o Brasil funcionar, mas não são os monumentos, são as pessoas. Gente que veio de todo o canto do país para levantar essa cidade, manter tudo de pé e viver com dignidade”, disse.

Ex-deputado distrital e ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Grass utilizou sua trajetória pessoal para se apresentar aos eleitores. “Meu nome é Leandro Grass, nasci aqui, cresci aqui, sou professor aqui. Eu vivo a Brasília que você faz funcionar. Conheço de perto a Brasília que não funciona, está todo mundo aqui vivendo”, afirmou. Ao final, reforçou o principal mote da campanha: “Passou da hora de tratar quem mora na cidade como prioridade. Vocês são o coração do DF. É por todo o povo da nossa cidade que eu estou aqui. Está na hora dessa fila andar”.

A propaganda contou ainda com a participação do presidente Lula, que pediu votos para o candidato petista. “Quero pedir o seu voto para o meu companheiro Leandro Grass para governador do Distrito Federal”, afirmou. Na sequência, Grass agradeceu o apoio e associou sua candidatura ao governo federal. “Isso aí, presidente. Muito obrigado. Já reconstruímos o Brasil, está na hora de construir o DF”, declarou.

Propaganda eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realizou, na última sexta-feira (21/8), uma audiência pública para definir a ordem e o tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito das eleições de 2026. A veiculação em rádio e TV começou nesta sexta-feira (28/8) e segue até 1º de outubro. A divisão seguiu as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), adotando rodízio diário na ordem de exibição.