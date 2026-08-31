Polícia Civil investiga acidente que deixou três jovens mortos

A 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) investiga a dinâmica do acidente que resultou na morte de três jovens na BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás, no último domingo. Wagner de Souza Santos, de 21 anos, Ana Beatriz Ferreira Lima, 17, e Luan Vitor Ramos Marinho, 19, retornavam para a casa após um jogo de futebol.

De acordo com o delegado Fábio Farias, responsável pelo caso, Ana Beatriz e Luan Vitor usavam cinto de segurança no momento do acidente. Wagner estava sem o dispositivo de proteção. Durante a queda e o capotamento, Wagner, que estava na direção, foi projetado para fora do veículo.

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Estão sendo realizados exames periciais, incluindo testes de alcoolemia, mas, conforme o delegado, essa possibilidade é improvável. "Na revista dentro do veículo não foram encontradas latas nem garrafas que pudessem indicar", explica Farias.

Wagner, que era namorado de Ana Beatriz e amigo de Luan Vitor, perdeu o controle da direção na altura do Km 19 da BR-070, na região conhecida como descida da Barragem. O veículo saiu da pista, caiu em uma ribanceira e capotou.

Familiares contaram que Wagner era filho único e estava vivendo um período de planos para o futuro. O rapaz estava prestes a assinar os documentos de um apartamento que havia comprado e também se organizava para começar a trabalhar como motorista de aplicativo. A intenção era alugar um veículo para iniciar as atividades, o que faria ontem.

Ana Beatriz e Luan Vitor eram estudantes do ensino médio. Ela ocupava o banco da frente, ao lado de Wagner, enquanto Luan Vitor estava no banco traseiro.



