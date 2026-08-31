Paula Belmonte promete revisar concessão da Rodoviária do Plano Piloto

Belmonte disse ser necessário avaliar os custos e os investimentos previstos para a administração do espaço - (crédito: Luis Tajes/Divulgação)

A candidata ao governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) afirmou, nesta segunda-feira (31/8), que pretende revisar o contrato de concessão da Rodoviária do Plano Piloto caso seja eleita. A declaração ocorreu durante uma panfletagem realizada pela candidata no terminal, onde ela conversou com usuários, permissionários e trabalhadores.

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Paula Belmonte foi questionada sobre a posição que adotou na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) durante a discussão da parceria público-privada (PPP) que transferiu a administração da rodoviária para a iniciativa privada. “Com certeza haverá uma revisão para que possamos trazer segurança jurídica tanto para o usuário quanto para o permissionário”, afirmou.

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Na avaliação da candidata, a concessão aumentou os custos relacionados à utilização da rodoviária, sem produzir melhorias proporcionais para quem utiliza o espaço diariamente. Paula Belmonte também questionou os investimentos previstos no contrato e afirmou que parte das intervenções realizadas no terminal não teria solucionado problemas recorrentes.

“Hoje, o custo da rodoviária é muito maior do que antigamente”, declarou. Segundo ela, a concessionária teria obrigação de realizar mais de R$ 60 milhões em investimentos no espaço, mas a candidata afirma que não consegue identificar resultados compatíveis com o valor previsto.

Outro ponto levantado pela candidata foi a situação dos permissionários que trabalham na rodoviária. Paula Belmonte afirmou que existem comerciantes com décadas de atuação no local e criticou a ausência de um padrão e de maior clareza nos contratos. “São pessoas que têm as suas vidas aqui garantidas pelo seu trabalho há mais de 50 anos e cada permissionário desse tem um contrato diferente”, disse.

Transporte gratuito

A agenda na rodoviária também foi utilizada pela candidata para apresentar propostas relacionadas ao transporte público. Paula Belmonte defendeu que o sistema de ônibus do Distrito Federal seja gratuito não apenas aos fins de semana, mas todos os dias. “Nós subsidiamos com R$ 2 bilhões e a gente pode fazer com que esse ônibus chegue, sim, de graça ao Distrito Federal”, afirmou.

A candidata disse considerar possível implantar a gratuidade sem comprometer a qualidade do serviço. Para isso, defendeu aumentar a quantidade de ônibus, ampliar as linhas circulares nas regiões administrativas e expandir o metrô. “Não é promessa de campanha. Defendemos isso na Câmara Legislativa há algum tempo”, frisou.

Paula Belmonte também criticou a qualidade do transporte oferecido e citou problemas como ônibus lotados e longas esperas nos terminais. Para ela, a discussão sobre gratuidade precisa ser acompanhada de investimentos na estrutura do sistema.