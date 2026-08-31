Mercadante lamenta morte de Monforte: "Referência para as novas gerações"

O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos nesta segunda-feira (31/8). Natural de Santos, ele iniciou sua trajetória profissional no jornal A Tribuna e construiu uma carreira reconhecida no jornalismo brasileiro. O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão de Monforte.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Mercadante afirmou que a contribuição do jornalista deve permanecer como uma referência para as novas gerações, principalmente em um mundo que convive com a desinformação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
- Cidades DF Sindicato dos Jornalistas lamenta morte de Carlos Monforte
- Cidades DF Obituário: 35 funerais nesta segunda-feira (31/8); confira lista
- Cidades DF PMDF flagra obra irregular em área protegida às margens do Lago Paranoá
- Cidades DF Cappelli critica gestão do Fundo Constitucional e promete salvar o BRB
- Cidades DF Evento na OAB-DF debate os riscos por trás das canetas emagrecedoras
- Cidades DF Kiko promete investir R$ 1,2 bilhão para recuperar metrô do DF
Na televisão, Monforte foi repórter, editor e apresentador de telejornais importantes. Ele se tornou um dos pioneiros do modelo de âncora no telejornalismo do país.
Leia Mais
-
Relembre os jornalistas que marcaram a história do Jornal Nacional
-
César Tralli quebra protocolo como âncora no Jornal Nacional
-
Ao longo de mais de quatro décadas de profissão, o jornalista marcou a história da imprensa com seu trabalho, experiência e compromisso em informar a população.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.