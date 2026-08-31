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LUTO NO JORNALISMO

Mercadante lamenta morte de Monforte: "Referência para as novas gerações"

Jornalista marcou época como âncora na TV; seu trabalho é lembrado como referência essencial em um mundo de desinformação

O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos: legado notável no telejornalismo brasileiro - (crédito: Globo/Reprodução)
O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos: legado notável no telejornalismo brasileiro - (crédito: Globo/Reprodução)

O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos nesta segunda-feira (31/8). Natural de Santos, ele iniciou sua trajetória profissional no jornal A Tribuna e construiu uma carreira reconhecida no jornalismo brasileiro. O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão de Monforte.

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Mercadante afirmou que a contribuição do jornalista deve permanecer como uma referência para as novas gerações, principalmente em um mundo que convive com a desinformação.

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Saiba Mais

Na televisão, Monforte foi repórter, editor e apresentador de telejornais importantes. Ele se tornou um dos pioneiros do modelo de âncora no telejornalismo do país.

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Ao longo de mais de quatro décadas de profissão, o jornalista marcou a história da imprensa com seu trabalho, experiência e compromisso em informar a população.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/08/2026 17:18 / atualizado em 31/08/2026 17:18
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