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"Por isso o BRB quebrou", diz Paula Belmonte sobre gestão de Celina e Ibaneis

Candidata ao GDF criticou a administração do Distrito Federal e afirmou que falta transparência na gestão de empresas e serviços públicos

A candidata criticou a falta de transparência na aplicação dos recursos públicos e citou as áreas de saúde e educação como exemplos - (crédito: Minervino Júnior/ CB)
A candidata criticou a falta de transparência na aplicação dos recursos públicos e citou as áreas de saúde e educação como exemplos - (crédito: Minervino Júnior/ CB)

A candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) criticou a gestão do atual governo durante o primeiro bloco do debate do Correio, nesta terça-feira (1º/9). Ao comentar a gestão da governadora Celina Leão e do ex-governador Ibaneis Rocha, na avaliação da candidata, a gestão eficiente não pode ser confundida com omissão, o que classificou como principal problema na condução do Banco de Brasília (BRB).

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“Nós queremos falar que qualidade de gestão não é omissão. O que estamos vendo do governo Celina e Ibaneis é omissão. Por isso, o BRB quebrou”, declarou.

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Ela também citou a privatização da Companhia Energética de Brasília (CEB) e a concessão da Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo Paula, a gestão pública deve ser marcada por transparência e fiscalização. “Infelizmente, esse governo atual, que é o governo Celina Leão e Ibaneis Rocha, fez a privatização da CEB, uma privatização criminosa. Deixaram a privatização da Rodoviária do Plano Piloto, que também não traz transparência para as pessoas”, afirmou. 

Debate

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 01/09/2026 21:47
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