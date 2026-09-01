Grass defende Fundo Constitucional e promete buscar solução para o BRB

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) falou sobre educação pública pouco antes do início do Debate do Correio - (crédito: Minervino Júior/CB/D.A Press)

Durante o primeiro bloco do debate promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass afirmou que pretende defender o Fundo Constitucional do DF (FCDF) e buscar uma solução para a situação do Banco de Brasília (BRB), caso seja eleito.





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A pergunta foi feita pela jornalista Adriana Bernardes. Ela questionou o candidato sobre a dependência do orçamento do DF, de aproximadamente R$ 28 bilhões, em relação aos recursos do Fundo Constitucional. Adriana também citou a orientação do PT à bancada no Congresso Nacional em votações relacionadas ao arcabouço fiscal e perguntou como Grass pretende atuar junto ao governo federal, seja de Luiz Inácio Lula da Silva ou de outro presidente, para garantir recursos para o Distrito Federal e para o BRB.

Grass afirmou que sempre defendeu o Fundo Constitucional e rebateu as críticas de que o governo federal estaria atacando os recursos destinados ao DF. “Celina disse que o governo federal estaria atacando o Fundo Constitucional, mas isso não é verdade”, afirmou.

Segundo Grass, o projeto citado não reduz os recursos do fundo, mas altera o cálculo utilizado para o incremento dos valores. “Esse projeto não trata especificamente do fundo, ele apenas muda o cálculo para o incremento, não diminui. Então não há nenhum ataque ao fundo”, declarou.

O candidato também comparou os governos de Lula e Jair Bolsonaro em relação aos recursos destinados ao Distrito Federal. Segundo Grass, houve aumento do Fundo Constitucional durante o governo Lula e redução durante a gestão de Bolsonaro.

Sobre o BRB, Grass afirmou que pretende buscar uma solução por meio do diálogo com o governo federal e outras instituições. “Vou sentar com o BRB com confiança e credibilidade, coisas que não temos hoje, para resolver essa questão”, afirmou.

Na sequência, o candidato José Roberto Arruda teve direito a comentar a resposta. Ele criticou a situação financeira do Distrito Federal e afirmou que a capital enfrenta uma crise por falta de recursos e de credibilidade. O candidato, porém, encerrou a declaração quando seu tempo de resposta chegou ao fim.