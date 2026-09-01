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Grass defende Fundo Constitucional e promete buscar solução para o BRB

Em resposta a questionamento sobre votações do partido no Congresso, petista negou redução do fundo e afirmou que pretende negociar com a União em eventual governo

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) falou sobre educação pública pouco antes do início do Debate do Correio - (crédito: Minervino Júior/CB/D.A Press)
O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) falou sobre educação pública pouco antes do início do Debate do Correio - (crédito: Minervino Júior/CB/D.A Press)

Durante o primeiro bloco do debate promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass afirmou que pretende defender o Fundo Constitucional do DF (FCDF) e buscar uma solução para a situação do Banco de Brasília (BRB), caso seja eleito.

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A pergunta foi feita pela jornalista Adriana Bernardes. Ela questionou o candidato sobre a dependência do orçamento do DF, de aproximadamente R$ 28 bilhões, em relação aos recursos do Fundo Constitucional. Adriana também citou a orientação do PT à bancada no Congresso Nacional em votações relacionadas ao arcabouço fiscal e perguntou como Grass pretende atuar junto ao governo federal, seja de Luiz Inácio Lula da Silva ou de outro presidente, para garantir recursos para o Distrito Federal e para o BRB.

Grass afirmou que sempre defendeu o Fundo Constitucional e rebateu as críticas de que o governo federal estaria atacando os recursos destinados ao DF. “Celina disse que o governo federal estaria atacando o Fundo Constitucional, mas isso não é verdade”, afirmou.

Segundo Grass, o projeto citado não reduz os recursos do fundo, mas altera o cálculo utilizado para o incremento dos valores. “Esse projeto não trata especificamente do fundo, ele apenas muda o cálculo para o incremento, não diminui. Então não há nenhum ataque ao fundo”, declarou.

O candidato também comparou os governos de Lula e Jair Bolsonaro em relação aos recursos destinados ao Distrito Federal. Segundo Grass, houve aumento do Fundo Constitucional durante o governo Lula e redução durante a gestão de Bolsonaro.

Sobre o BRB, Grass afirmou que pretende buscar uma solução por meio do diálogo com o governo federal e outras instituições. “Vou sentar com o BRB com confiança e credibilidade, coisas que não temos hoje, para resolver essa questão”, afirmou.

Na sequência, o candidato José Roberto Arruda teve direito a comentar a resposta. Ele criticou a situação financeira do Distrito Federal e afirmou que a capital enfrenta uma crise por falta de recursos e de credibilidade. O candidato, porém, encerrou a declaração quando seu tempo de resposta chegou ao fim.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 01/09/2026 23:19
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