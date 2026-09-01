Leandro Grass critica situação do metrô e promete ampliar transporte público no DF

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass criticou as condições atuais do metrô e afirmou que, se eleito, pretende recuperar e ampliar o sistema de transporte sobre trilhos. Segundo ele, o metrô foi “sucateado” e enfrenta problemas de manutenção que prejudicam os passageiros. A declaração foi dada antes do debate realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília. Assista aqui:
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Grass afirmou que usuários têm enfrentado atrasos, trens circulando em baixa velocidade e interrupções no serviço. “A população sofre porque ela fica presa no trem, passa medo, angústia, ansiedade com essa situação”, declarou. O candidato também criticou os horários de funcionamento do sistema. Segundo ele, em uma capital como Brasília, o metrô deveria operar por mais tempo durante a noite, inclusive aos fins de semana e feriados.
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Entre as propostas, Grass citou a ampliação das linhas para regiões como Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas, além da expansão da rede de transporte sobre trilhos. Ele também defendeu a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e de um modelo de trem de superfície.
O candidato afirmou ainda que pretende ampliar a quantidade de linhas e horários de ônibus e implementar a tarifa zero no transporte público do DF. Segundo Grass, a medida seria adotada gradualmente ao longo dos quatro anos de governo, com planejamento e responsabilidade fiscal.
Debate
O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.
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