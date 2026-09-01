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Leandro Grass critica situação do metrô e promete ampliar transporte público no DF

Entre as propostas, candidato cita expansão do metrô para outras regiões, implantação do VLT e ampliação dos horários de ônibus

Leandro Grass - (crédito: Minervino Junior/ CB)
Leandro Grass - (crédito: Minervino Junior/ CB)

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass criticou as condições atuais do metrô e afirmou que, se eleito, pretende recuperar e ampliar o sistema de transporte sobre trilhos. Segundo ele, o metrô foi “sucateado” e enfrenta problemas de manutenção que prejudicam os passageiros. A declaração foi dada antes do debate realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília. Assista aqui:

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Grass afirmou que usuários têm enfrentado atrasos, trens circulando em baixa velocidade e interrupções no serviço. “A população sofre porque ela fica presa no trem, passa medo, angústia, ansiedade com essa situação”, declarou. O candidato também criticou os horários de funcionamento do sistema. Segundo ele, em uma capital como Brasília, o metrô deveria operar por mais tempo durante a noite, inclusive aos fins de semana e feriados.

Entre as propostas, Grass citou a ampliação das linhas para regiões como Ceilândia, Samambaia e Recanto das Emas, além da expansão da rede de transporte sobre trilhos. Ele também defendeu a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e de um modelo de trem de superfície.

O candidato afirmou ainda que pretende ampliar a quantidade de linhas e horários de ônibus e implementar a tarifa zero no transporte público do DF. Segundo Grass, a medida seria adotada gradualmente ao longo dos quatro anos de governo, com planejamento e responsabilidade fiscal.

Debate

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal está sendo transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Acesse para acompanhar em tempo real. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 01/09/2026 22:00
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