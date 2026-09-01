InícioCidades DF
Eleições 2026

Grass critica atuação de Celina e defende papel ativo de vice-governador

Durante debate, petista afirmou que Dora Gomes terá participação na gestão e questionou Caputo sobre a função que seu vice desempenharia em eventual governo

"É inadmissível quando a gente ouve que a ex-vice do Ibaneis (Celina Leão) não sabia de nada", criticou Leandro Grass - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )
"É inadmissível quando a gente ouve que a ex-vice do Ibaneis (Celina Leão) não sabia de nada", criticou Leandro Grass - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

No segundo bloco do debate promovido pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass foi o quinto a fazer uma pergunta e escolheu Kiko Caputo para responder. Grass aproveitou o questionamento para discutir o papel do vice-governador e criticar a atuação de Celina Leão, atual governadora e ex-vice de Ibaneis Rocha.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Segundo Grass, o vice-governador ocupa uma função relevante na administração pública e deve participar ativamente da gestão. Ele afirmou que, caso seja eleito, sua vice, a empresária e ativista social Dora Gomes, terá uma atuação direta no governo.

“O vice é uma peça que interage com várias áreas e tem relevância na produção das ações de educação, saúde e segurança. É alguém que recebe salário, tem gabinete. Portanto, é inadmissível quando a gente ouve que a ex-vice do Ibaneis não sabia de nada. Que via o BRB sendo roubado e não sabia de nada, que via o Ideb cair e não sabia de nada, que via a saúde aumentar as filas e não sabia de nada”, afirmou.

Na sequência, Grass perguntou a Caputo qual será o papel de seu vice em um eventual governo. Caputo respondeu que seu vice-governador é um servidor público de carreira da área da segurança pública e junto a ele pretende promover uma mudança na gestão pública com a valorização da atuação dos servidores.

“Os servidores sabem fazer política pública, sabem aplicar a política pública e medir a eficiência. É preciso valorizar muito o servidor público e qualificá-lo cada vez mais, inclusive com salários, para torná-lo cada vez mais responsável”, declarou.

Caputo também concordou com as críticas feitas por Grass à atuação de Celina e afirmou haver uma contradição entre os discursos da atual governadora sobre a gestão de Ibaneis Rocha. “Preciso admitir que também fico impressionado com essa dualidade. Uma hora ela diz que é o nosso governo, e, na outra hora, vai à convenção do MDB e diz que a gestão foi excelente; depois, diz que recebeu uma herança maldita”, afirmou.

Em seguida, Kiko Caputo questionou o anúncio de uma suposta economia de R$ 20 milhões nas comemorações do aniversário de Brasília para investimentos na saúde. “Ninguém nunca viu. E o orçamento da saúde é de R$ 13 bilhões. É uma conta que não muda absolutamente nada”, declarou.

O candidato do Novo também afirmou que o problema do Distrito Federal não seria a falta de recursos, mas a forma como o orçamento é administrado. “No Distrito Federal não falta dinheiro. Nós temos um orçamento gigantesco. Precisa ser bem aplicado”, afirmou.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal foi transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 01/09/2026 23:25 / atualizado em 01/09/2026 23:27
SIGA
x