Vice de Grass elogia candidato após debate. "Consciência e sabedoria"

Dora também criticou a atual gestão do Distrito Federal. Segundo ela, as críticas ao governo são resultado da avaliação negativa da população sobre a administração - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A candidata a vice-governadora na chapa de Leandro Grass (PT) avaliou positivamente o desempenho do candidato durante o debate do Correio, realizado nesta terça-feira (1º/9). Dora Gomes afirmou ter se surpreendido com a atuação do cabeça de chapa e destacou a capacidade dele de apresentar argumentos e propostas.

“Gostei bastante do debate. Particularmente, me surpreendo positivamente com o meu candidato. Ele tem muita consciência, sabedoria e lógica”, afirmou.

Dora também criticou a atual gestão do Distrito Federal. Segundo ela, as críticas ao governo são resultado da avaliação negativa da população sobre a administração.

“As pessoas estão criticando o atual governo porque a gestão está muito ruim”, declarou.

Na avaliação da candidata, o debate também permitiu que os demais concorrentes apresentassem suas propostas.