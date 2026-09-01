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Vice de Grass elogia candidato após debate. "Consciência e sabedoria"

Dora Gomes afirmou ter se surpreendido com a atuação do cabeça de chapa e destacou a capacidade dele de apresentar argumentos e propostas

Dora também criticou a atual gestão do Distrito Federal. Segundo ela, as críticas ao governo são resultado da avaliação negativa da população sobre a administração - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Dora também criticou a atual gestão do Distrito Federal. Segundo ela, as críticas ao governo são resultado da avaliação negativa da população sobre a administração - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
A candidata a vice-governadora na chapa de Leandro Grass (PT) avaliou positivamente o desempenho do candidato durante o debate do Correio, realizado nesta terça-feira (1º/9). Dora Gomes afirmou ter se surpreendido com a atuação do cabeça de chapa e destacou a capacidade dele de apresentar argumentos e propostas.
“Gostei bastante do debate. Particularmente, me surpreendo positivamente com o meu candidato. Ele tem muita consciência, sabedoria e lógica”, afirmou.
Dora também criticou a atual gestão do Distrito Federal. Segundo ela, as críticas ao governo são resultado da avaliação negativa da população sobre a administração.
“As pessoas estão criticando o atual governo porque a gestão está muito ruim”, declarou.
Na avaliação da candidata, o debate também permitiu que os demais concorrentes apresentassem suas propostas. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/09/2026 23:09
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