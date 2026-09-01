"Bobo da corte" x 'panelinha': transporte inflama embate entre Celina e Cappelli

O debate entre os postulantes ao governo do Distrito Federal teve seu momento de maior tensão no confronto entre o ex-interventor federal Ricardo Cappelli (PSB) e a governadora Celina Leão (PP). O tema da mobilidade urbana serviu de estopim para uma troca direta de acusações que escalou do tempo de espera nos ônibus para ataques pessoais e interpelações judiciais.

Sorteado para perguntar, Cappelli iniciou o bloco exibindo seu cartão de mobilidade e atacando a gestão do transporte público. "Eu não faço parte dessa panelinha política aqui do Distrito Federal, histórica, que não deu resultado. O que eu estou vendo nas cidades são pessoas passando 2 horas, 2 horas e meia para sair do Araponga, para sair de Brazlândia, para sair do Sol Nascente e chegar ao Plano para trabalhar. Eu estou vendo as pessoas dizendo que se cansam mais no transporte do que no trabalho", provocou o socialista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais: ELEIÇÕES 2026

Cappelli também desafiou a adversária a acompanhar a rotina dos passageiros. "Queria lhe fazer um convite, ver se a senhora aceita, amanhã às 5h, ir para a rodoviária de Brazlândia comigo, ir para o Araponga, ir para o Sol Nascente, para sofrer o que as pessoas estão sofrendo no trânsito".

Ao responder, Celina defendeu as obras de infraestrutura e o plano de expansão do modal sob a atual gestão, destacando estudos para um novo braço do metrô até o Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e 2 e Gama, além do BRT Norte. Em seguida, a candidata do PP mirou o passado do PSB no comando do GDF.

"Na época do governo que o senhor representa, do partido que o senhor representa, do PSB, nós tínhamos pontes caídas, faltava água, candidato. O senhor tem que andar mesmo, tem que ouvir as histórias da tragédia que foi o governo do PSB aqui. No nosso governo vamos implementar tarifa zero. Sou defensora do transporte público desde meu primeiro mandato e agora como governadora, nós pedimos auditoria no primeiro dia e nós vamos fazer um estudo para implementar no governo tarifa zero."

Na réplica, Cappelli ironizou a proposta de estudo apresentada pela governadora após quase oito anos de gestão do grupo político de Ibaneis Rocha. Prometendo que em um eventual governo o passageiro "não vai levar mais de 1 hora da porta de casa à porta do trabalho", o candidato cobrou linhas expressas, faixas exclusivas e a extensão das linhas do metrô até Ceilândia e Santa Maria. "Depois de 8 anos de governo dela e do Ibaneis, a proposta dela é um estudo. Por fim, governadora, vamos sentir a dor da população, larga os seguranças, vamos amanhã às 5h da manhã, escolhe um terminal de ônibus, vamos pegar o ônibus junto", reforçou.

A tréplica de Celina Leão elevou a temperatura da discussão. Ela sustentou que a atual gestão construiu os terminais de ônibus e viadutos que não existiam no DF e partiu para o confronto pessoal, resgatando a atuação de Cappelli na crise de 2023 e revelando decisões judiciais favoráveis contra o adversário.

"O senhor acha que o senhor é o herói do dia 8 de janeiro, candidato? O senhor é o bobo da corte do dia 8 de janeiro, candidato”, atacou. Celina também trouxe à tona embates jurídicos travados com o candidato. “Eu já ganhei, candidato, uma ação do senhor por misoginia, violência política, devido ao senhor nos tipificar nas suas redes. Aqui no debate, o senhor fica mansinho, mas nas redes sociais tenta nos atacar todo dia".