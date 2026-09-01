Paula Belmonte cobra divulgação do balanço do BRB

No debate do Correio, realizado nesta terça-feira (1º/9), a candidata ao Governo do Distrito Federal Paula Belmonte (PSDB) questionou o candidato José Roberto Arruda (PSD) sobre a situação do Banco de Brasília (BRB). Paula classificou o cenário como de “calamidade” e questionou como o banco chegou à atual situação.

Em resposta, Arruda afirmou considerar a situação do banco “inacreditável” e criticou a aquisição de títulos que classificou como “podres”.

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“Eu custo a crer que isso aconteceu aqui em Brasília. O BRB tem servidores de carreira muito bem preparados e que prestavam serviços fantásticos à economia do DF. Quando a gente abre os olhos, conseguiram comprar R$ 16 bilhões de títulos podres. É inacreditável”, afirmou.

Para Arruda, a situação exige medidas duras para tentar recuperar a instituição. O candidato também criticou as tentativas do governo atual de buscar alternativas financeiras para enfrentar a crise e cobrou a apresentação do balanço do banco.

“As medidas para recuperar esse banco serão muito duras. Até agora, nós vimos a Celina Leão dizendo que vai pegar empréstimo e não deu conta, a garantia da União também não deu conta. Aí vai e pede auxílio ao Supremo Tribunal Federal (STF) para mediar um acordo, mas não tem jeito de fazer um acordo se não apresenta um balanço”, disse.

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Arruda comparou a situação do banco à de um paciente em estado grave. “A sensação que eu tenho é de que o BRB é um doente que está na UTI e a médica de plantão está dando remédio para diminuir a febre. Só que a doença vai se agravar e, depois da eleição, pode não ter cura”, declarou.

Após a resposta de Arruda, Paula Belmonte voltou a criticar a condução do BRB e afirmou que o problema representa, na avaliação dela, uma falha de moralidade e gestão. “É importante nós entendermos o que está acontecendo com o BRB. O que fizeram com o BRB foi um puxadinho de patrocínios bilionários.”

Paula também questionou a ausência de informações detalhadas sobre a situação financeira do banco. “A outra situação é que não querem mostrar o balanço do BRB. Ninguém pega um empréstimo sem mostrar o balanço. Como a população vai votar em um candidato que está escondendo o balanço do BRB?”, questionou.