"Eles não debatem, só criticam a governadora", alega Celina Leão

Perguntada sobre outros debates, a governadora informou que ainda vai analisar se vai participar ou não - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

Após o debate com os candidatos ao Governo do Distrito Federal, promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília nesta terça-feira (1º/9), a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) lamentou as críticas disparadas pelos adversários e disse que não sabe se vai participar de outros debates antes da eleição.

“Este é o segundo debate em que eles não debatem, só criticam a governadora o tempo todo. É um desrespeito com o meu trabalho. A gente tem mostrado a que veio, eu acho que isso incomoda. Durante o debate inteiro, parece que todos estavam articulados para não se atacarem e parece que deu certo”, alegou Celina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A governadora frisou que existe "uma cidade real" que ela governa "com força, coragem", enfrentando os problemas graves. "Resolvi o problema das contas públicas, das pessoas em situação de rua, tomamos decisões importantes, fizemos o GDF na sua porta, são mais de 1,5 mil ordens de serviço, contratamos 20 mil cirurgias no privado, 200 mil consultas. Estou operando gente da época do governo Arruda, do Roriz, da época do PT”, elencou.

Perguntada sobre outros debates, a candidata à reeleição informou que ainda vai analisar se vai participar ou não. “Eu não sei, entendeu? Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Hoje eu tinha várias agendas para cumprir, muitas coisas para entregar aqui no Distrito Federal, entendeu? Então, as pessoas, parece que estão com sede de fazer ataques. Fazem ataques às vezes pessoal e depois chegam aqui e ficam se vitimizando”, lamentou Celina.

“Se tem uma alguém que está sendo atacada faz três anos, sou eu. Eu tenho mais de 50 ações ajuizadas contra fake news, contra violência de gênero, contra mentiras, registros também na Polícia Civil”, acrescentou.

Confronto

Um dos momentos mais inflamados do debate foi quando a governadora chamou o candidato do PSB, Ricardo Cappelli, de "bobo da corte". Ao final, ao comentar o debate, Celina argumentou que foi atacada primeiro. "Ele também me deu um apelido. Ele esqueceu o apelido que ele me deu. Quem dá apelido para mulher tem que tomar na mesma medida. Eu luto pelas mulheres fazem quatro mandatos. Eu não vou aceitar ninguém ficar me dando apelido nas redes sociais e depois ficar dando um de bonzinho aqui não. Ele acha que ele é um herói mesmo do dia 8. Qual é o legado do Capelli? Ele ficou na ABDI fazendo campanha para governador com dinheiro público. Tem um processo no Tribunal de Contas da União sobre isso", disparou.

"Ele estava tentando pegar ônibus, tentando achar as paradas de ônibus, tentando achar problema aqui, né, para ver aonde que tinha ali algum possível voto. Ele não conseguiu entregar nada na ABDI e agora quer ser candidato a governador. Um cara que me convida para andar de ônibus, eu não preciso de andar de ônibus. Eu conheço essa cidade aqui na palma da minha mão", acrescentou, sobre Cappelli