"O governo é bom de propaganda, mas é ruim de resolver problemas", diz Arruda

Para Arruda, o debate é uma oportunidade para que os candidatos apresentem propostas e experiências aos eleitores - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) José Roberto Arruda (PSD) avaliou positivamente o debate promovido pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, nesta terça-feira (1º/9) e afirmou que pretende usar a experiência acumulada ao longo da trajetória política para voltar a comandar Brasília. O ex-governador criticou a atual gestão e disse que a capital vive “o pior momento de sua história”.



“Na propaganda oficial do governo, está tudo uma maravilha. O governo é bom de propaganda, mas é ruim de resolver problemas. Brasília está no pior momento da sua história”, afirmou. Para Arruda, o debate é uma oportunidade para que os candidatos apresentem propostas e experiências aos eleitores. “É importante que todos os candidatos possam apresentar suas ideias, os seus projetos e as suas experiências para pilotar esse avião desgovernado antes que ele caia”, completou.

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Arruda direcionou as críticas ao ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e à atual governadora, Celina Leão (PP). Usando novamente a metáfora do avião, afirmou que os dois foram responsáveis pela condução do governo nos últimos anos. “O Ibaneis era o piloto e a Celina, co-piloto. Ela disse que não viu nada, devia estar dormindo, e o avião perdeu o controle”, declarou.

O candidato afirmou que a experiência será um diferencial diante dos demais concorrentes. “Agora, se botar lá um piloto inexperiente, o avião vai cair. Eu estou oferecendo minha experiência para botar esse avião no prumo outra vez, recuperar a altitude e fazer ele pousar em paz como a sociedade brasileira merece”, destacou.



