Paula Belmonte e Leandro Grass defendem escola em tempo integral

Candidatos ao governo do Distrito Federal discutiram os desafios da educação pública durante debate - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

A educação pública do Distrito Federal foi um dos temas discutidos no debate entre candidatos ao governo do DF. Paula Belmonte (PSDB) questionou Leandro Grass (PT) sobre as propostas para a área e criticou o que chamou de falta de ações concretas do governo.

Leandro Grass respondeu destacando sua experiência na educação pública e afirmou que a principal proposta para a área é ampliar o modelo de escola em tempo integral. Segundo ele, a medida pode transformar as unidades de ensino em espaços de oportunidades para os estudantes.

“É bom falar de proposta porque, de mentira, a população já está cansada. Como professor, ao longo da minha vida, tendo trabalhado na educação pública e na educação de jovens e adultos, passei todos esses anos acompanhando essa realidade. Como deputado distrital também, passei por mais de 350 escolas”, afirmou.

Grass disse conhecer as dificuldades enfrentadas por diferentes profissionais da rede pública e pelas famílias dos estudantes. “A dor do professor, do secretário escolar, da merendeira, do vigilante, do estudante e da família. O primeiro problema é a falta de oportunidades a partir da escola. Meu projeto principal para a educação é a escola em tempo integral. Podemos transformar a escola em um lugar de oportunidades”, declarou.



TRE-DF convocará 28 mil mesários para trabalhar nas eleições O candidato também defendeu a valorização dos profissionais da educação e criticou a atual gestão do DF. “Celina está enrolando os professores. Eu vou nomear e recompor a secretaria”, disse.

Na sequência, Paula Belmonte destacou a necessidade de ampliar o atendimento educacional desde os primeiros anos de vida. A candidata afirmou que mais de 20 mil crianças aguardam por uma vaga em creches no DF. “Nós temos que ter uma educação de qualidade desde o nascimento da nossa criança”, observou.

Paula também citou a própria trajetória na rede pública de ensino e defendeu políticas que deem segurança às famílias, especialmente às mães atípicas. “Acredito na escola de qualidade e que as mães atípicas se sintam seguras para colocar o filho na escola. Nós precisamos ter escola integral, de qualidade, trazendo tecnologia, empreendedorismo e educação financeira para os nossos alunos”.