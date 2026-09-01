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Agressão

Zelador agredido por morador de rua tem piora no quadro de saúde

De acordo com a família, médicos informaram que Vanderlei teve novas complicações, incluindo inflamações e o comprometimento do fígado e dos rins. Eles pedem doaçôes de sangue para a vítima

Após agressão, zelador ainda está internado no hospital - (crédito: Reprodução/Camera de Segurança)
Após agressão, zelador ainda está internado no hospital - (crédito: Reprodução/Camera de Segurança)

O zelador Vanderlei Souza Lima, agredido por um homem em situação de rua na Asa Norte, na madrugada de 7 de agosto, teve uma piora em seu quadro de saúde, segundo informou a família nesta terça-feira (1°/9). Na sexta-feira (28/8), o zelador sofreu uma parada cardíaca e ficou em estado gravíssimo. 

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De acordo com a família, os médicos do Hospital de Base informaram que Vanderlei teve novas complicações, incluindo inflamações e o comprometimento do fígado e dos rins. “Ele está em estado grave, fazendo hemodiálise diariamente, com uma inflamação, além de estar com o fígado comprometido”, explicou Jhonatan, cunhado de Vanderlei. O cunhado afirmou que, devido à piora no quadro, o zelador precisa de transfusões sanguíneas.  

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Relembre o caso

Vanderlei foi agredido por Alexandre de Trindade, uma pessoa em situação de rua, na Asa Norte. Imagens de uma câmera de segurança de um prédio mostram o suspeito desferindo um golpe na cabeça do zelador com um pedaço de madeira. 

Moradores informaram à PM que a possível motivação do crime estaria relacionada a uma vingança, após desentendimentos envolvendo reclamações sobre barulho e a permanência de pessoas na área. A hipótese ainda será investigada pela Polícia Civil.

O caso está sendo apurado pela 5ª DP (Asa Norte) como tentativa de homicídio.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/09/2026 19:24
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