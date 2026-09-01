Zelador agredido por morador de rua tem piora no quadro de saúde

O zelador Vanderlei Souza Lima, agredido por um homem em situação de rua na Asa Norte, na madrugada de 7 de agosto, teve uma piora em seu quadro de saúde, segundo informou a família nesta terça-feira (1°/9). Na sexta-feira (28/8), o zelador sofreu uma parada cardíaca e ficou em estado gravíssimo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a família, os médicos do Hospital de Base informaram que Vanderlei teve novas complicações, incluindo inflamações e o comprometimento do fígado e dos rins. “Ele está em estado grave, fazendo hemodiálise diariamente, com uma inflamação, além de estar com o fígado comprometido”, explicou Jhonatan, cunhado de Vanderlei. O cunhado afirmou que, devido à piora no quadro, o zelador precisa de transfusões sanguíneas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Relembre o caso
Vanderlei foi agredido por Alexandre de Trindade, uma pessoa em situação de rua, na Asa Norte. Imagens de uma câmera de segurança de um prédio mostram o suspeito desferindo um golpe na cabeça do zelador com um pedaço de madeira.
Moradores informaram à PM que a possível motivação do crime estaria relacionada a uma vingança, após desentendimentos envolvendo reclamações sobre barulho e a permanência de pessoas na área. A hipótese ainda será investigada pela Polícia Civil.
O caso está sendo apurado pela 5ª DP (Asa Norte) como tentativa de homicídio.
Saiba Mais
- Cidades DF Falsa bênção: Justiça nega liberdade e converte em preventiva prisão de trio golpista
- Cidades DF Assassino de ex-mulher teria recebido ajuda de "amiga" da vítima
- Cidades DF BRB completa 60 anos, e se destaca como empresa ícone do DF
- Cidades DF Área de proteção ambiental no Park Way é invadida e três suspeitos são presos
- Cidades DF TJDFT mantém indenização de cliente agredido por seguranças de bar
- Cidades DF Mulher é seguida na saída do metrô e atacada na estação Galeria
- Cidades DF Carro capota e deixa motorista com lesão no braço e ferimentos na cabeça