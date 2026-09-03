Samara propõe R$ 5 bilhões para a saúde com verba do Fundo Constitucional

Candidata ao Governo do Distrito Federal pelo Unidade Popular (UP), Samara Mineiro propõe aumentar em R$ 5 bilhões o valor destinado à saúde por meio do Fundo Constitucional do DF. A medida seria acompanhada do fortalecimento da rede pública de saúde.

Samara defendeu, em visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), a extinção progressiva do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). A candidata afirmou que a mudança seria feita por meio do diálogo e sem prejudicar os trabalhadores que atuam na instituição atualmente. A proposta prevê a realização de concursos públicos para que esses profissionais possam ser absorvidos pela rede pública, enquanto o Iges seria gradualmente extinto.

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A candidata falou da importância de recompor o quadro de servidores do GDF. Segundo Samara, o sindicato da assistência social informou a existência de um deficit de 3,5 mil funcionários na área. Ela disse que a assistência social conta com cerca de 1,8 mil servidores, enquanto o quadro mínimo, de acordo com a entidade, deveria chegar a 5,5 mil. A proposta inclui novos concursos para áreas como saúde, educação e assistência social.

Na área de transporte, Samara propõe ampliar a atuação da TCB, empresa pública de transporte do DF. Ela quer que a companhia passe a receber gradualmente os recursos hoje destinados às empresas privadas de ônibus e se torne a principal empresa estatal de transporte da capital. Ela também defende a participação dos trabalhadores e da população na definição de linhas e prioridades do sistema.

Para o metrô, a candidata defendeu a convocação dos aprovados no concurso realizado em 2013 e a abertura imediata de um novo processo seletivo para recompor o quadro de funcionários. Segundo Samara, informações do Sindicato dos Metroviários do Distrito Federal (Sindimetrô-DF) apontam que há estações funcionando com apenas um funcionário e outras sem nenhum servidor.

Ela também propõe ampliar o quadro próprio responsável pela manutenção dos trens e equipamentos, hoje parcialmente terceirizada. A candidata afirmou ainda que é necessário comprar novos vagões.