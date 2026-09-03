Leandro Grass promete gratuidade do PAS para alunos da rede pública

Candidato do PT ao Governo do DF diz que governo pagará taxa para ampliar acesso de estudantes da rede pública à Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Durante agenda na Universidade de Brasília (UnB), em Ceilândia, o candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), prometeu implementar a gratuidade da taxa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para estudantes da rede pública, caso seja eleito. A medida, segundo ele, tem o objetivo de ampliar as condições de acesso dos estudantes ao ensino superior.

“Eu quero que o jovem da escola pública possa competir no PAS, competir no Enem, competir para entrar na UnB, para entrar em qualquer universidade pública do Brasil. Eu quero que ele tenha todas as condições de disputar essa vaga, de entrar e realizar o curso que quiser”, afirmou o candidato da legenda.

Grass disse que um dos caminhos para alcançar essa meta é fortalecer o ensino médio da rede pública, ampliar a oferta de cursinhos populares e melhorar a estrutura das escolas. “Temos que ter uma escola de qualidade, um professor bem formado, uma boa infraestrutura. Como a gente tem em algumas escolas privadas, a gente tem que ter na escola pública”, declarou.

Entre as propostas, o candidato também citou a ampliação de atividades de arte, ciência e tecnologia nas escolas de tempo integral. “Eu quero que a escola pública seja um lugar que esse jovem saia com um projeto de vida, que ele possa realizar seus sonhos aqui, seja fazer uma faculdade, seja cursar uma escola técnica, seja empreender, o que ele quiser”, disse.

Visita

Sobre a UnB, o candidato afirmou que quer ampliar a parceria entre a universidade e o GDF, com mais oportunidades de estágio, investimentos em pesquisa e assistência estudantil. “Eu quero ver a UnB mais presente ainda na vida do povo do DF”, afirmou.

Por fim, o candidato da legenda destacou a importância da presença da UnB em Ceilândia. “A UnB de Ceilândia foi resultado de uma luta histórica aqui da comunidade, das lideranças de Ceilândia. E eu quero ver a UnB mais presente ainda na vida do povo do DF”, afirmou.