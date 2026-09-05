Estudantes da rede pública vão abrir Desfile de 7 de Setembro

Estudantes do Cemeit desfilam com figurino e coreografia que remetem ao ipê, árvore-símbolo de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Por Gabriela Cidade* e Luiz Francisco* — A segurança da Praça dos Três Poderes será reforçada para as comemorações do 7 de Setembro. São esperadas 30 mil pessoas para o evento. O esquema contará com o reforço de policiamento em toda a região central e a atuação de tropas especializadas. As forças de segurança terão como base a estrutura da Cidade Policial, ao lado do Museu da República. Imagens de drones e de câmeras vão contribuir com o policiamento. Na Cidade Policial será possível fazer o registro de ocorrências e bloqueio de celulares roubados ou furtados.

As forças de segurança também atuarão na prevenção de incêndios e com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público para uma resposta mais rápida em caso de necessidade.

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O Desfile de 7 de Setembro, aberto à população, terá início às 9h, com duração prevista de duas horas. A entrada para as arquibancadas será permitida a partir das 6h30. Após a ocupação total, os espectadores serão orientados a permanecerem nas áreas externas.

Montagem da estrutura para o Desfile da Indepedência no 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios (foto: Minervino Júnior/CB)

A programação terá início com o desfile de alunos de escolas públicas e dos eixos temáticos que, nesta edição, marcam a soberania nacional, o enfrentamento à violência contra as mulheres e a Copa do Mundo Feminina de 2027. Na sequência, virão as tropas das Forças Armadas, da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF), seguidas pelo desfile motorizado com viaturas da Marinha, Exército e forças auxiliares. A tradicional pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército e o desfile hipomóvel também se apresentarão. Um dos momentos mais aguardados ocorrerá no encerramento, com demonstrações da Esquadrilha da Fumaça e de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nesse contexto, mais de 100 estudantes do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (Cemeit) se preparam, pela segunda vez consecutiva, para encantar a arquibancada. O figurino e a coreografia foram criados pelo professor de educação física Paulo Di Paula, 63. O coreógrafo participa do desfile pela 15ª vez, a pedido da Secretaria de Educação (SEEDF). Ele conta que, mesmo se aposentando este ano, está como voluntário na organização do evento. "A expectativa é muito grande, o desfile está lindo. Será uma festa muito bonita, colorida e com muitas flores."

Cada escola homenageia Brasília com uma temática diferente. No caso do Cemeit, os figurinos representam os ipês, árvores-símbolos da capital, remetendo a vegetação.

Heloyza Gomes, 16, da segunda série do ensino médio, é uma das dançarinas e vai participar pela primeira vez. A jovem diz que está "bastante animada". Para ela, os ensaios foram tranquilos, porém, o nervosismo está em se apresentar para o público aberto. "Mesmo assim, eu acredito muito naquilo que nós ensaiamos."

*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso





Orientações ao público

Trânsito:

» As interdições começam hoje, nas vias N1 e S1 e acessos aos blocos.

» Amanhã, a partir das 16h, o acesso à Praça dos Três Poderes será restrito, com fechamento da Esplanada dos Ministérios no trecho entre a Catedral Metropolitana e a Via L4. Prédios serão protegidos com gradis. Será permitido estacionar próximo ao Sesi Lab e aos ministérios.

» Na segunda-feira, durante o evento, haverá controle de trânsito em trechos das vias S1 e S2. Também sofrerão restrições as vias N1 e N2, as ligações entre os eixos Sul e Norte e os acessos à Esplanada.

Revista:

» As linhas de revista preventiva começarão a funcionar às 6h. Como haverá inspeção individual, poderão ocorrer filas nos acessos.

» Também haverá ações preventivas na Estação Central do metrô, na Estação Galeria, na Rodoviária de Brasília e nas linhas de acesso às arquibancadas.

Acessos:

» No lado Sul, a entrada será pelo gramado central do quarto quadrante da Esplanada, após o Buraco do Tatuí, em frente ao estacionamento da Cúria Metropolitana. No lado Norte, o acesso será pela lateral do Bloco J, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Pessoas com deficiência terão acesso pelo túnel do Bloco J, que possui rampa de ligação com o espaço reservado entre o ministério e a Via N1.

Não será permitido portar:

» Armas de fogo;

» Facas, canivetes e outros objetos cortantes;

» Fogos de artifício, explosivos e substâncias inflamáveis;

» Drones;

» Garrafas, frascos e copos de vidro;

» Latas de alumínio e copos térmicos rígidos;

» Coolers e caixas de isopor;

» Capacetes (a orientação aos motociclistas é providenciar previamente uma forma segura de manter o capacete junto ao veículo);

» Sprays e aerossóis;

» Mastros rígidos;

» Malas e caixas;

» Barracas;

» Churrasqueiras e equipamentos a gás ou eletricidade.

Outros itens vetados

» Animais em geral, exceto cães-guia;

» Bolsas ou mochilas cuja soma das dimensões de altura, largura e profundidade ultrapasse 100 centímetros;

» Cartazes, bandeiras, símbolos, sinais ou cânticos com mensagens ofensivas, racistas, homofóbicas, sexistas, xenofóbicas ou políticas também estarão sujeitos às regras estabelecidas para o evento.

Zona de Restrição de Voo

No dia 7 de setembro, da 0h às 18h, estará em vigor uma Zona de Restrição de Voo (FRZ) na área destinada ao desfile e em seu entorno imediato. Durante esse período, ficam proibidos voos recreativos e profissionais de aeronaves não tripuladas sem autorização específica. A exceção vale para órgãos de segurança pública e instituições previamente autorizadas.