Veja todos os dados da terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião

Terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política foi a campo entre 29 e 31 de agosto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A um mês das eleições, o cenário eleitoral para a disputa ao Governo do Distrito Federal permanece estável com poucas alterações, segundo registra a terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, que foi a campo entre 29 e 31 de agosto.

A governadora Celina Leão (PP), que busca a reeleição, mantém a liderança, com 32% das intenções de votos, na consulta estimulada. O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) está em segundo, com 23,3% e Leandro Grass aparece com 12,5%.

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Com o possível indeferimento do requerimento de registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Palácio do Buriti, a pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política testou um cenário em que o ex-governador não participe da disputa. No cenário sem Arruda, Celina registra 38,9% das intenções de votos, quase 7 pontos percentuais a mais do que o registrado pela mesma pesquisa quando o ex-governador está no páreo.

Na simulação em que os dois estão concorrendo, Celina tem 32% e Arruda, 23,3%. Os demais votos do ex-governador seriam pulverizados. Leandro Grass (PT) passaria de 12,5% para 14,2%; Paula Belmonte (PSDB) cresceria de 3,5% para 7%; Ricardo Cappelli (PSB) também aumentaria seu eleitorado, de 1,7% para 3,3%; e Kiko Caputo (Novo) teria um leve aumento de 2,3% para 2,7%.

O levantamento também mostra uma disputa acirrada ao Senado. Considerando que o eleitor vota em dois candidatos, Michelle Bolsonaro (PL) lidera com 21%, com a senadora Leila do Vôlei (PDT) em segundo lugar, com 17,8%. Michelle e Leila estão tecnicamente empatadas, já que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Érika Kokay (PT) e Bia Kicis (PL) aparecem em seguida. A deputada federal petista que concorre agora ao Senado soma 12,2% das intenções de votos e Bia tem 11,6%.

Confira a pesquisa na íntegra:

A pesquisa mapeou, ainda, as intenções de voto para os cargos proporcionais disputados nas eleições de 2026 no Distrito Federal, isto é, deputado federal e distrital. Assim como na segunda rodada da pesquisa, o deputado federal e candidato à reeleição Rafael Prudente (MDB) aparece liderando o levantamento, com 3,7% das intenções de voto. Em segundo lugar, está o também deputado federal que busca a reeleição Fred Linhares (Republicanos), com 3%. Na terceira posição, aparece outro parlamentar que tenta se reeleger, Júlio César (Republicanos), com 2,6% das intenções de voto. Fábio Félix (PSol) figura no quarto lugar, com 2,3%.

Para a Câmara Legislativa, os distritais Jaqueline Silva (MDB) e Chico Vigilante (PT) aparecem empatados, com 2,1% das intenções de voto na consulta espontânea. Em terceiro lugar, o distrital Joaquim Roriz Neto (PL) foi lembrado por 1,8% dos entrevistados nessa rodada da pesquisa. O neto do ex-governador Joaquim Roriz busca um segundo mandato na Câmara. Na sequência, Robério Negreiros (Podemos), ex-líder do governo Ibaneis, registrou 1,6% das intenções de voto.

Aprovação da gestão de Celina

A terceira rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política também levantou dados sobre a aprovação e desaprovação da governadora Celina Leão (PP) e mostrou que 48,4% aprovam e 38,6% desaprovam a gestão da chefe do Executivo.

Durante a pesquisa, os entrevistados foram questionados se consideravam a gestão de Celina ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Um total de 29,6% considera a gestão de Celina à frente do governo como ótima ou boa. A maior parte das pessoas que participaram da pesquisa, 35,1%, considera a administração de Celina regular, 19,7% péssima, 8,6% ruim e 6,9% dos entrevistados não souberam avaliar.

Disputa pela Presidência

Na disputa ao Planalto entre os eleitores do DF, Flávio Bolsonaro (PL) lidera, com 35,4% das intenções de voto na pesquisa estimulada.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 29,3%.

Na sequência, Augusto Cury registra 10,9% das intenções de voto e Ronaldo Caiado, 8,3%. Renan Santos tem 2,7%, enquanto Romeu Zema aparece com 1,7%. Outros 5,8% afirmaram que votarão em branco ou nulo e 4,2% não souberam responder.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.121 eleitores em 31 das 33 regiões administrativas do Distrito Federal. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-04936/2026 e tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.