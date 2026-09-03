PRF promove operação de reforço na repressão da embriaguez ao volante

De janeiro à julho, a PRF realizou 21.028 testes de etilômetro. Nesse período, foram registradas 257 recusas ao teste e 71 constatações de embriaguez, resultando na prisão de 46 motoristas - (crédito: maurenilson)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Independência, a partir desta sexta-feira (4/9) até a segunda-feira (7/9). A ação estará presente nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal para reforçar a fiscalização contra a direção sob o efeito de álcool e preservar vidas no trânsito intenso.

A mobilização surge após a revelação de um dado alarmante sobre segurança no trânsito. Apenas entre julho e agosto deste ano, o consumo de álcool ao volante esteve associado a 40 acidentes de trânsito. Em 2025, o mesmo número foi registrado nos sete primeiros meses do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entretanto, em 2026, o número de vítimas letais ou feridas ficou abaixo dos registrados anteriormente. As mortes caíram de 3 para 1, e os feridos passaram de 20 para 11.

Infração gravíssima

De janeiro à julho, a PRF realizou 21.028 testes de etilômetro. Nesse período, foram registradas 257 recusas ao teste e 71 constatações de embriaguez, resultando na prisão de 46 motoristas.

Leia também: Motorista é presa por dirigir embriagada em Ceilândia

A Polícia ressalta que tanto a direção sob embriaguez quanto a recusa ao teste são classificados como infrações gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As condutas decorrem em multa, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por doze meses e, a depender do teor alcoólico ou dos sinais apresentados, na detenção do motorista.

Recomendações

Aos condutores, a PRF reforça a importância de alguns comportamentos antes de transitar pelas rodovias. Confira abaixo as recomendações:

Faça a revisão completa do veículo;

Descanse adequadamente antes de pegar a estrada;

Certifique-se das condições das rodovias;

Monitore a previsão do tempo;

Jamais misture álcool e direção;

Use sempre o cinto de segurança e os itens obrigatórios;

Respeite os limites de velocidade;

Mantenha o celular longe do alcance durante a condução;

Realize ultrapassagens apenas em trechos permitidos

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado







