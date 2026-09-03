PRF promove operação de reforço na repressão da embriaguez ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Independência, a partir desta sexta-feira (4/9) até a segunda-feira (7/9). A ação estará presente nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal para reforçar a fiscalização contra a direção sob o efeito de álcool e preservar vidas no trânsito intenso.
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A mobilização surge após a revelação de um dado alarmante sobre segurança no trânsito. Apenas entre julho e agosto deste ano, o consumo de álcool ao volante esteve associado a 40 acidentes de trânsito. Em 2025, o mesmo número foi registrado nos sete primeiros meses do ano.
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Entretanto, em 2026, o número de vítimas letais ou feridas ficou abaixo dos registrados anteriormente. As mortes caíram de 3 para 1, e os feridos passaram de 20 para 11.
Infração gravíssima
De janeiro à julho, a PRF realizou 21.028 testes de etilômetro. Nesse período, foram registradas 257 recusas ao teste e 71 constatações de embriaguez, resultando na prisão de 46 motoristas.
A Polícia ressalta que tanto a direção sob embriaguez quanto a recusa ao teste são classificados como infrações gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As condutas decorrem em multa, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por doze meses e, a depender do teor alcoólico ou dos sinais apresentados, na detenção do motorista.
Recomendações
Aos condutores, a PRF reforça a importância de alguns comportamentos antes de transitar pelas rodovias. Confira abaixo as recomendações:
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Faça a revisão completa do veículo;
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Descanse adequadamente antes de pegar a estrada;
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Certifique-se das condições das rodovias;
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Monitore a previsão do tempo;
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Jamais misture álcool e direção;
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Use sempre o cinto de segurança e os itens obrigatórios;
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Respeite os limites de velocidade;
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Mantenha o celular longe do alcance durante a condução;
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Realize ultrapassagens apenas em trechos permitidos
*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado
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