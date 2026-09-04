Arruda descarta plano B após ter candidatura barrada no TRE

José Roberto Arruda (PSD) afirmou, nesta sexta-feira (4/9), que não tem "plano B" para sua candidatura ao Governo do Distrito Federal após o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) indeferir seu registro. A defesa informou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aposta em dois argumentos para reverter a decisão: a existência de conexão entre os processos que resultaram nas condenações de Arruda e o prazo de 12 anos para a inelegibilidade estabelecido pela Lei Complementar nº 219, de 2025.
De acordo com o advogado Francisco Emerenciano, a defesa pretende apresentar ao TSE documentos que, segundo ele, comprovam a existência de conexão entre as ações. “Há farta documentação a demonstrar a existência de conexão e, ainda que não existisse conexão, há um dispositivo da Lei Complementar 219, de 2025, que estabelece um limite, um marco temporal, de 12 anos”, explicou.
Para a defesa, independentemente de qual das duas teses seja considerada, não haveria mais causa de inelegibilidade contra o candidato. “De uma forma ou de outra, já não pesa contra o candidato nenhuma causa de inelegibilidade. Esses serão os dois pontos tratados no recurso”, afirmou o advogado.
Questionado se poderia haver outro nome para substituir o ex-governador na disputa, Arruda foi enfático ao rejeitar essa possibilidade neste momento. “Eu vou até o fim”, declarou.
Em seguida, reforçou a confiança na estratégia adotada pela defesa e disse não ter dúvidas de que poderá reverter a decisão. “Eu não sou frouxo. Se eu não tivesse convicção, tudo bem. Eu não levaria todo esse grupo aqui comigo. Tenho absoluta convicção do meu direito, tenho absoluta confiança da Justiça e a Justiça vai prevalecer”, afirmou.
A declaração ocorre um dia após o TRE-DF decidir, por unanimidade, pelo indeferimento do registro da candidatura de Arruda. O ex-governador sustenta que a inelegibilidade já teria terminado em junho deste ano, 12 anos após a primeira condenação, e afirma que pretende recorrer ao TSE para continuar na disputa pelo Palácio do Buriti.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
postado em 04/09/2026 13:20