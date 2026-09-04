Arruda descarta plano B após ter candidatura barrada no TRE

De acordo com o advogado Francisco Emerenciano , a defesa pretende apresentar ao TSE documentos que, segundo ele, comprovam a existência de conexão entre as ações. “Há farta documentação a demonstrar a existência de conexão e, ainda que não existisse conexão, há um dispositivo da Lei Complementar 219, de 2025, que estabelece um limite, um marco temporal, de 12 anos”, explicou.

Para a defesa, independentemente de qual das duas teses seja considerada, não haveria mais causa de inelegibilidade contra o candidato. “De uma forma ou de outra, já não pesa contra o candidato nenhuma causa de inelegibilidade. Esses serão os dois pontos tratados no recurso”, afirmou o advogado.

Questionado se poderia haver outro nome para substituir o ex-governador na disputa, Arruda foi enfático ao rejeitar essa possibilidade neste momento. “Eu vou até o fim”, declarou.

Em seguida, reforçou a confiança na estratégia adotada pela defesa e disse não ter dúvidas de que poderá reverter a decisão. “Eu não sou frouxo. Se eu não tivesse convicção, tudo bem. Eu não levaria todo esse grupo aqui comigo. Tenho absoluta convicção do meu direito, tenho absoluta confiança da Justiça e a Justiça vai prevalecer”, afirmou.

A declaração ocorre um dia após o TRE-DF decidir, por unanimidade, pelo indeferimento do registro da candidatura de Arruda. O ex-governador sustenta que a inelegibilidade já teria terminado em junho deste ano, 12 anos após a primeira condenação, e afirma que pretende recorrer ao TSE para continuar na disputa pelo Palácio do Buriti.