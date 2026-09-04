Eventos no fim de semana terão reforço no transporte público

Os brasilienses que pretendem conferir as delícias da 30ª Festa do Morango, em Brazlândia, ou se aventurar nas atrações do Portões Abertos 2026, na Base Aérea de Brasília, contarão com reforço nas linhas de ônibus para os eventos que ocorrem neste fim de semana. A medida visa atender os passageiros de forma rápida e organizada.

Na sede da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), no Km 13 da BR-080, a 30ª edição da tradicional Festa do Morango começa neste sábado (5/9) e vai até o dia 13 de setembro. Do dia 4 ao dia 7 de setembro, das 10h à 0h; nos dias 10 e 11, das 18h às 2h; e nos dias 12 e 13 , das 10h às 2h.

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O evento espera receber cerca de 70 mil pessoas ao longo dos sete dias de comemoração. Em razão disso, uma linha circular foi criada exclusivamente para o evento. Além das linhas regulares que atendem a região da festa, a linha 401.5 – Circular Brazlândia/Incra 8 também estará disponível para funcionar conforme a demanda de passageiros.

Para facilitar a identificação por parte dos passageiros, os ônibus irão alternar no painel frontal entre o número da linha e a expressão "Festa do Morango". Ainda no término das atrações noturnas, os ônibus do reforço estarão na saída do evento com uma hora de antecedência em relação ao final dos shows.

Portões Abertos

Já o Portões Abertos 2026 será realizado neste domingo (6/9), das 9h às 17h. A população poderá contar com as linhas de ônibus 102.1 e 102.2 para chegar ao evento. A linha 102.1 – Rodoviária do Plano Piloto / W3 Sul / Lago Sul (Ponte das Garças) / Aeroporto – FAB é regular e terá reforço conforme demanda.

A linha 102.2 – Terminal da Asa Sul / Base Aérea (Portões Abertos), operada pela Viação Piracicabana, será reativada a partir das 8h, com viagens conforme a demanda de passageiros, permanecendo em operação até o término do evento. Ambas as linhas terão acesso gratuito, sem necessidade de passagem.

* Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



