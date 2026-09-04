Cappelli promete contratar 5 mil médicos para zerar filas na saúde

O candidato ao Governo do Distrito Federal Ricardo Cappelli (PSB) cumpriu agenda em Taguatinga Norte, nesta sexta-feira (4/9), onde caminhou pelo comércio local, conversou com moradores e apresentou detalhes do programa Fila Zero. A proposta visa eliminar a espera por cirurgias, consultas e exames na rede pública da capital, onde mais de 30 mil pessoas aguardam por procedimentos cirúrgicos.

O postulante prometeu iniciar os trâmites para a contratação de profissionais da área no primeiro dia de eventual gestão. “Eu não vou descansar enquanto não zerar a fila de cirurgias, consultas e exames no Distrito Federal. Para isso, precisa de muito trabalho e compromisso”, destacou Cappelli.

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Além da abertura de processo seletivo para mais de 5 mil médicos e enfermeiros, a estratégia abrange mutirões em parceria com o setor privado e a criação de 10 policlínicas. A campanha prevê também a ampliação do horário das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com atendimento até as 22h nos dias úteis e até o meio-dia aos fins de semana.

Cappelli reforçou a prioridade da pauta durante o diálogo com a população local. “É muito trabalho para zerar a fila da saúde no DF”, disse. Durante a tarde, o postulante dedicou parte da agenda às gravações para o horário eleitoral na tevê.