30ª Festa do Morango de Brasília começa neste sábado (5/9)

Claudinei Vieira, gerente do escritório da Emater-DF em Brazlândia, e o produtor Fábio Harada são os entrevistados do CB.Agro desta sexta-feira (4/9) - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press )

Neste ano, a tradicional Festa do Morango de Brasília ocorrerá entre 5 e 13 de setembro, no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, em Brazlândia. Em entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, Claudinei Vieira, engenheiro agrônomo da Emater-DF, correalizadora do evento, contou que foram selecionados 45 agricultores para comercializar e expor seus produtos na Morangolândia, espaço da festa.

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Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Ronayre Nunes, ele detalhou que um dos destaques da programação acontece neste domingo (6/9), das 10h às 12h. Trata-se de um concurso de receitas com morango. Serão selecionadas pelo menos 10 para integrar o calendário da festa. A proposta é que os participantes utilizem de forma criativa a fruta e mostrem diferentes possibilidades de preparo.

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De acordo com Vieira, em Brazlândia, há 515 produtores, sendo que a maioria trabalha com produção familiar. “As propriedades de Brazlândia e do DF, como um todo, são pequenas, com cerca de 4 ou 5 hectares”, explicou. O engenheiro complementou que o valor bruto da safra do último ano foi de R$ 105 milhões.

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Pioneiro na cultura do morango em Brasília, Fábio Harada, que também foi entrevistado no CB.Agro, orientou que é essencial ater-se ao preparo do solo, ao controle fitossanitário e à qualidade das mudas para ter uma boa safra.

Vice-presidente da Arcag, associação responsável pelo evento, Harada veio para a capital na década de 1970. O agricultor observou que, ao longo dos anos, a evolução na biotecnologia permitiu expandir a produção da fruta aqui, fazendo com que Brazlândia se tornasse referência no setor. “A gente olha para trás com muito orgulho”, disse ele.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates



