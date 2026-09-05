"Deus tenha misericórdia da língua deles", diz Celina sobre adversários

Celina Leão se reuniu com apoiadores durante agenda na manhã deste sábado (5/9) - (crédito: Álame Fabiano)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP) participou, na manhã deste sábado (5/9), de uma carreata pelo Gama e Santa Maria com apoiadores, candidatos da legenda e lideranças locais. Ao Correio, a postulante, sem mencionar nenhum candidato em específico, comentou sobre os ataques feitos pelos opositores.

“O que a gente pode desejar aos nossos adversários é que Deus guarde o coração deles e que tenha misericórdia da língua deles. As pessoas, quando estão muito magoadas, nos atacam”, disse Celina. A governadora ressaltou que, apesar das ofensivas, conta com apoiadores que “acreditam e conhecem o trabalho” dela. “Não estamos sozinhos”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A carreata saiu do estacionamento do Estádio Bezerrão em direção à Avenida Alagados, em Santa Maria. Emocionada, a governadora relembrou do início da carreira política na região administrativa. “Estou muito emocionada, porque minha vida pública começou aqui. Tem pessoas que estão comigo desde o meu primeiro mandato”, destacou Celina.

“Essa cidade pode contar comigo. Não só ela, como todas do Distrito Federal. Eu não vou dar só aquilo que político dá, eu vou dar meu coração, minha força de trabalho, dignidade e, principalmente, coragem para enfrentar todos os problemas que precisar”, afirmou a governadora.



Antes do compromisso em Santa Maria, Celina participou, no Ulysses Centro de Convenções, do lançamento de campanha de Cristiano Araújo (MDB), candidato à deputado distrital. A governadora também esteve no evento de Robério Negreiros (Podemos/DF), deputado distrital candidato à reeleição, na Worlld Brasília.

