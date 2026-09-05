"Querem me tirar no tapetão, mas vou até o final", reforça Arruda em agenda

Acompanhado pelo empresário Paulo Otávio e pelo seu candidato a vice, Arruda cumpriu compromissos em Ceilândia - (crédito: Letícia Mohamad/CB/DA Press)

Mesmo após o indeferimento do registro de sua candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), o ex-governador José Roberto Arruda (PSD) mantém a agenda de rua no Distrito Federal. Acompanhado pelo empresário Paulo Otávio e pelo seu candidato a vice, Luiz Pitiman (PSD), o postulante realizou carreatas em Ceilândia e Samambaia neste sábado (5/9), onde percorreu bairros por cerca de uma hora e meia e conversou com apoiadores.

Ao avaliar o imbróglio jurídico envolvendo seu nome, o candidato garantiu que não desistirá da corrida ao Palácio do Buriti. “Estão querendo me tirar no tapetão, mas não sou frouxo não. Eu vou até o final. Tenho convicção do meu direito, a lei está ao meu lado e já recorremos ao TSE”, destacou Arruda em entrevista ao Correio.

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A disputa pela validação da chapa ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (4), quando a defesa de Arruda protocolou um Recurso Ordinário no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A equipe jurídica do candidato contesta o entendimento da Corte Regional, argumentando que as restrições eleitorais decorrentes de condenações ligadas à Operação Caixa de Pandora prescreveram em 2022, sob a tese de que os processos possuem conexão e devem seguir a unificação de prazos prevista na legislação eleitoral recente.

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Por outro lado, o Ministério Público Eleitoral defende que as sanções são autônomas, mantendo a inelegibilidade até 2030.

Enquanto aguarda o julgamento do recurso em Brasília — medida que assegura o efeito suspensivo e permite a continuidade da campanha com atos de rua e propaganda —, Arruda reafirmou a confiança em uma reviravolta na Corte Superior. “Ainda tem recurso para rodar, e a lei é muito clara a meu favor. Não tenho dúvida de que a gente vai vencer mais essa batalha”, declarou o postulante durante a caminhada em Samambaia.