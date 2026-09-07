Inmet prevê chuva e tempestades no DF durante feriado de 7 de Setembro

O tempo instável e com chuvas no Distrito Federal deve permanecer no feriado da Independência. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de nebulosidade, tempestades e trovoadas isoladas. "A aproximação de uma frente fria vinda do Sul de Goiás vai manter o clima favorável às chuvas e promover um alívio nos termômetros, com temperaturas mais baixas e agradáveis", projetou o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, indicando que a máxima não deve ultrapassar os 30°C.

Ontem, tempestades acompanhadas de rajadas de vento atingiram diversas regiões administrativas, como Asa Norte, Asa Sul, Ceilândia, Sobradinho, Sudoeste e Águas Claras. O forte temporal provocou transtornos em vias públicas. No Plano Piloto, a chuva forçou o adiamento de um campeonato de skate em mais de uma hora, além de causar a queda de uma árvore sobre a entrada de uma casa na 712 Sul.

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A forte chuva que atingiu Valparaíso, no Entorno, provocou alagamentos na BR-040, nas proximidades do bairro Jardim Oriente. Vídeos acessados pelo Correio mostram motoristas enfrentando dificuldades para atravessar o trecho tomado pela água. "É uma verdadeira enchente, parece um rio", afirmou um internauta em uma das gravações. Diante da força da correnteza, moradores evitaram passar pelo local e relataram medo de serem arrastados.

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A chuva também afetou a Base Aérea de Brasília. O tempo, que era de sol, mudou rapidamente e surpreendeu o público que acompanhava as atrações do Brasília Air Show. Para se proteger da chuva e dos fortes ventos, os espectadores se abrigaram em galpões. Internautas relataram que a apresentação dos aviões foi interrompida, e as aeronaves permaneceram estacionadas no pátio.

A Defesa Civil e o Inmet orientam os motoristas a reduzirem a velocidade e manterem os faróis baixos sob chuva, enquanto pedestres devem evitar se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas. Para receber alertas meteorológicos oficiais via SMS no celular, o cidadão pode enviar gratuitamente o número do seu CEP para o canal 40199.



