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Prisão

Foragido por estupro de vulnerável é preso pela PM no Itapoã

Homem com mandado de prisão em aberto foi localizado durante patrulhamento do Gtop 40 no Del Lago I

Ele foi imediatamente detido e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) - (crédito: Caio Gomez)
Ele foi imediatamente detido e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) - (crédito: Caio Gomez)

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar (PMDF) neste sábado (5/9), no Itapoã. A captura ocorreu na Quadra 38 do Del Lago I, durante um patrulhamento ostensivo do Grupo Tático Operacional (Gtop 40).

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O suspeito foi abordado após levantar suspeitas da equipe. Ao consultarem os sistemas operacionais da corporação, os militares confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante da constatação, os policiais deram voz de prisão ao foragido. Ele foi imediatamente detido e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde ficou à disposição do Judiciário para o cumprimento da ordem judicial.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 06/09/2026 14:23
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