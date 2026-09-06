Leandro Grass promete fomentar agricultura familiar e turismo em Brazlândia

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) cumpre agenda de campanha em Brazlândia neste domingo (6/9) - (crédito: Letícia Mouhamad/C.B/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) cumpre agenda de campanha em Brazlândia neste domingo (6/9). Após reunião com a militância do partido na cidade, o postulante realizou uma carreata até a Feira Central acompanhado pelos candidatos a deputada federal Raquel Ferreira (Psol) e a deputado distrital Michel Platini (Psol).

Durante a visita ao espaço e no diálogo com feirantes e moradores, o candidato ressaltou a vocação histórica e o potencial econômico da região administrativa, defendendo um planejamento estatal focado no desenvolvimento sustentável e na geração de empregos locais.

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Em entrevista ao Correio, o candidato destacou a importância de investimentos na produção agrícola local e na preservação da Bacia do Descoberto, responsável por grande parte do abastecimento de água da capital.

"Brazlândia tem tudo para se transformar nesse grande lugar de promoção do turismo, da agricultura familiar e da geração de emprego e renda. Se a gente não preservar a agricultura familiar de Brazlândia e de várias outras regiões, vai faltar água em Brasília. O modelo econômico aqui tem que ser focado na agricultura familiar, no turismo rural e na economia verde voltada ao Cerrado sustentável”, detalhou Grass.

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A programação do postulante em Brazlândia prevê ainda um almoço cultural às margens do Lago Veredinha no início da tarde. Na sequência, o candidato encerra a agenda do dia na região com uma roda de conversa com produtores rurais nos assentamentos Canaã e Ana Primavesi.

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