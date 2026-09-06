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SHOW AÉREO

Esquadrilhas aéreas se apresentam no Brasília Air Show neste domingo (6/9)

Na tarde deste domingo (6/9), ainda se apresentam a Esquadrilha da Fumaça e a Esquadrilha Fox. O evento é gratuito e vai até às 17h

07/09/2025 Ed Alves CB/DA Press. Politica. Desfile 7 de Setembro - Presença do Presidente Lula - Vice Presidente Geraldo Alckmin - Presidente da Camara Hugo Motta - Ministros de Estados. Esquadrilha da Fumaça e avião Hercules. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
07/09/2025 Ed Alves CB/DA Press. Politica. Desfile 7 de Setembro - Presença do Presidente Lula - Vice Presidente Geraldo Alckmin - Presidente da Camara Hugo Motta - Ministros de Estados. Esquadrilha da Fumaça e avião Hercules. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O céu da capital federal se transforma em palco de acrobacias aéreas neste domingo (6/9), com o Brasília Air Show, antigo Portões Abertos. O evento da Base Aérea de Brasília, que vai até às 17h, será palco de demonstrações da Esquadrilha Fox e Esquadrilha da Fumaça, e também reunirá exposições de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). A entrada é gratuita.

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De acordo com o Brigadeiro do ar Luís Alberto Pereira Bianchi, líder da Esquadrilha Fox, o público pode esperar por “muita adrenalina” na apresentação das 15h30. “Também entregaremos muito amor lá de cima para passar para aqui parai baixo nossa paixão por voar”, promete.

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Para o Brigadeiro, eventos como o Brasília Air Show aproxima a população do que se faz dentro de uma unidade aeronáutica. “Além disso, você incentiva, principalmente as crianças, a seguirem carreiras dentro da aviação, por meio do estudo, esforço e comprometimento”, avalia o piloto, que está há nove anos a frente da Esquadrilha Fox.

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 06/09/2026 13:20
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