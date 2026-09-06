Esquadrilhas aéreas se apresentam no Brasília Air Show neste domingo (6/9)

O céu da capital federal se transforma em palco de acrobacias aéreas neste domingo (6/9), com o Brasília Air Show, antigo Portões Abertos. O evento da Base Aérea de Brasília, que vai até às 17h, será palco de demonstrações da Esquadrilha Fox e Esquadrilha da Fumaça, e também reunirá exposições de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). A entrada é gratuita.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com o Brigadeiro do ar Luís Alberto Pereira Bianchi, líder da Esquadrilha Fox, o público pode esperar por “muita adrenalina” na apresentação das 15h30. “Também entregaremos muito amor lá de cima para passar para aqui parai baixo nossa paixão por voar”, promete.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Para o Brigadeiro, eventos como o Brasília Air Show aproxima a população do que se faz dentro de uma unidade aeronáutica. “Além disso, você incentiva, principalmente as crianças, a seguirem carreiras dentro da aviação, por meio do estudo, esforço e comprometimento”, avalia o piloto, que está há nove anos a frente da Esquadrilha Fox.
Saiba Mais
- Cidades DF Celina promete "grande nomeação para área da Saúde" após período de vedação eleitoral
- Cidades DF Leandro Grass promete fomentar agricultura familiar e turismo em Brazlândia
- Cidades DF Bombeiros resgatam tucano e jiboia feridos em incidentes urbanos no DF
- Cidades DF Colisão entre ônibus, carreta e carro deixa oito feridos em Santa Maria