Famílias e turistas se reúnem para celebrar 7 de Setembro na Esplanada

O clima é de animação e expectativa na área externa da Esplanada dos Ministérios durante o desfile de 7 de Setembro, em Brasília, nesta segunda-feira (7/9). Vestidos de verde e amarelo, grupos de amigos e famílias ocupam as arquibancadas e o gramado para acompanhar as atrações da programação. Entre o público, há quem está na capital pela primeira vez para assistir à celebração e quem tem a tradição de participar todos os anos.

A aposentada Aurora Nunes da Silva, de 80 anos, viajou de Uberlândia (MG) para Brasília para passar alguns dias com a família e acompanhar o desfile. Há cerca de cinco anos, ela mantém o hábito de visitar o filho na capital durante o período da Independência. Moradora de Minas Gerais, Aurora diz que aproveita a ocasião para ficar com os filhos e as duas netas, que vivem no Guará. “Eu amo aqui. Se eu pudesse, viria morar de vez”, conta.

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Aurora veio acompanhada da neta Ana Luíza Nunes, de 15 anos, e da outra neta, Maria Clara Nunes, de oito. A família chegou de carro e precisou procurar uma vaga para estacionar nas proximidades da Esplanada. Para Aurora, o desfile é uma programação que reúne a família e, a cada ano, mantém o mesmo encanto. “Gosto de todas as partes. Acho tudo lindo e muito organizado. Eu tiro o chapéu para este desfile”, afirma. Entre as atrações preferidas da família estão a ala da saúde e os “ursos”.

Na manhã desta segunda, o calor aparece entre períodos de nebulosidade, mas o tempo permanece relativamente fresco e agradável na Esplanada. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Rafael Le Masson, o Plano Piloto deve registrar máxima entre 26°C a 27°C. Há possibilidade de pancadas de chuva em forma de temporal, com volumes entre 20 e 30 milímetros, devido ao avanço de uma frente fria pelo Centro-Oeste. A previsão do Inmet também aponta instabilidade e possibilidade de trovoadas no Distrito Federal.

Bárbara Cabral trouxe as sobrinhas, Helena e Alice Cabral, para assistir ao desfile pela primeira vez. Junto à elas, a amiga Amanda Ribeiro, também acompanhou a família (foto: Beatriz Mascarenhas CB/DA Press)

Para Ana Luíza, porém, uma atração se destaca entre todas: a Esquadrilha da Fumaça. “Gosto muito de ver a Esquadrilha da Fumaça. Todas as partes são bonitas e o desfile é maravilhoso”, diz a adolescente. O fascínio pelos aviões também se repete entre crianças e outros espectadores espalhados pela Esplanada, que aguardam a apresentação com celulares em mãos para registrar a passagem das aeronaves.

A manhã também marca a primeira experiência das primas Helena Cabral e Alice Cabral assistindo ao desfile presencialmente. As duas moram na Asa Sul e a Helena acabou se mudar para Brasília com a família, que vivia em Curitiba. Helena conta que está na capital há cerca de nove meses e que já conhecia a cidade de visitas anteriores, mas nunca havia acompanhado o 7 de Setembro na Esplanada. “Eu gosto muito das paisagens, dos desfiles e do calor, porque dá para ir ao clube. Eu gosto de tudo em Brasília”, afirma.

Alice já sabe exatamente o que quer encontrar durante o desfile: Nicodemos, a ovelha do Colégio Militar de Brasília. Antes de chegar à Esplanada, a menina teve a oportunidade de tocar no animal e ficou encantada com a experiência. “É muito macia”, conta. A expectativa agora é ver a ovelha novamente, desta vez participando do desfile. Entre os espectadores, a celebração também é uma oportunidade de acompanhar de perto parentes e amigos que participam da programação.