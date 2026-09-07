Desfile de 7 de Setembro reúne cerca de 70 mil pessoas na Esplanada

Desfile de 7 de Setembro reúne público estimado de 70 mil pessoas na Esplanada - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

Aproximadamente 70 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, nesta segunda-feira. A estimativa, levantada pela organização do evento, considera o público presente ao longo da área da Esplanada durante a programação da cerimônia.

O desfile, que teve início pouco depois das 9h, reuniu, ao longo da manhã, integrantes das Forças Armadas, forças de Segurança, estudantes, atletas e representantes de diferentes setores da sociedade. A programação foi dividida em três eixos temáticos: “Soberania, a força que une o Brasil”, “Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres” e “A Copa do Mundo Feminina 2027™ é no Brasil!”.

Além dos eixos, o público acompanhou o desfile das Forças Armadas, com a participação da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira (FAB), além das apresentações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Força Nacional.

A programação contou ainda com o desfile motorizado, apresentação da Pirâmide Humana, desfile hipomóvel e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO