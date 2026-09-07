Esquadrilha da Fumaça faz tradicional apresentação no desfile de 7 de Setembro

Esquadrilha da Fumaça faz tradicional apresentação durante desfile de 7 de Setembro - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

A Esquadrilha da Fumaça fechou as atrações do desfile de 7 de Setembro nesta segunda-feira (7/9). As seis aeronaves sobrevoaram a Esplanada dos Ministérios e realizaram inúmeras manobras durante a apresentação.

A demonstração incluiu a manobra chamada "perna de oito" e o retorno com um voo de dorso ou invertido. A manobra foi criada e desenvolvida pela Esquadrilha da Fumaça, e possui o registro no livro dos recordes, após ter sido feita com dois aviões T-27 Tucano, em 2006, na Academia da Força Aérea.

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A "perna de oito" é um segmento de trajetória em formato de laço ou curva acentuada usado para transição e ajuste de formação na Esquadrilha da Fumaça, nesse caso, para se posicionarem para o voo invertido. É uma manobra que exige bastante treinamento, pois com o avião de cabeça para baixo, o uso dos comandos de voo pelos pilotos fica invertido.

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O espetáculo foi acompanhado por aproximadamente 70 mil pessoas e durou cerca de dez minutos.