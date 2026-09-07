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Empresa de segurança é alvo de ação por suposto assédio eleitoral no DF

Segundo o órgão, vigilantes teriam sido convocados para eventos com candidatos fora da jornada de trabalho; ação pede indenização mínima de R$ 2 milhões

Na ação, o procurador afirma que o objetivo do MPT é assegurar o respeito à Constituição Federal, especialmente à liberdade de orientação política e ao direito à intimidade dos trabalhadores - (crédito: MPT-DF/TO/Divulgação )
Na ação, o procurador afirma que o objetivo do MPT é assegurar o respeito à Constituição Federal, especialmente à liberdade de orientação política e ao direito à intimidade dos trabalhadores - (crédito: MPT-DF/TO/Divulgação )

O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF) ajuizou uma ação civil pública contra a empresa 5 Estrelas de Segurança Ltda. por suposta prática de assédio eleitoral contra funcionários. Por meio do procurador Paulo Cezar Antun de Carvalho, o órgão pediu a concessão de tutela provisória de urgência, prontamente deferida pelo juízo da 22ª Vara do Trabalho de Brasília.

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Segundo denúncias reunidas no inquérito, vigilantes empregados da 5 Estrelas teriam sido convocados a participar, fora da jornada regular de trabalho, de eventos promovidos pela empresa com a presença de candidatos a cargos eletivos. Conforme o MPT-DF, os encontros incluíram manifestações destinadas à obtenção de apoio político e eleitoral dos trabalhadores.

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Na ação, o procurador afirma que o objetivo do MPT é assegurar o respeito à Constituição Federal, especialmente à liberdade de orientação política e ao direito à intimidade dos trabalhadores. Segundo ele, a atuação busca garantir o exercício pleno da cidadania, sem restrições ou coerções decorrentes da relação de emprego.

O inquérito, de acordo com o MPT-DF, reuniu provas que demonstrariam a realização de eventos organizados pela empresa com a participação de candidatos, em contexto relacionado à relação de trabalho e à atividade empresarial da 5 Estrelas. Entre os elementos apresentados estão fotografias, gravações e depoimentos.

Diante disso, o MPT-DF pede que a empresa seja condenada ao cumprimento de obrigações de fazer e não fazer. Entre as medidas requeridas está a proibição de convocar, promover, organizar, patrocinar ou permitir que treinamentos, capacitações, cursos de reciclagem, reuniões operacionais ou outros eventos corporativos sejam utilizados, ainda que parcialmente, para manifestações político-eleitorais, apresentação de candidaturas, divulgação de propaganda eleitoral, pedidos de apoio político ou solicitação de votos em favor ou contra candidatos, partidos, federações ou coligações.

O Ministério Público também pediu a condenação da 5 Estrelas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. O valor solicitado corresponde a 0,5% do faturamento bruto da empresa, a ser apurado em fase de liquidação, com valor mínimo de R$ 2 milhões.

Segundo o pedido, os recursos destinados à reparação do dano moral coletivo deverão ser direcionados prioritariamente à comunidade afetada pela lesão e revertidos a instituições a serem indicadas pelo MPT-DF e submetidas à apreciação da Justiça.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 07/09/2026 13:20 / atualizado em 07/09/2026 13:23
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