Celina Leão acompanha operação de segurança do 7 de Setembro na Esplanada

Celina Leão (PP) destacou a prontidão do contingente escalado para a segurança do Desfile de 7 de Setembro - (crédito: PH Carvalho/Agência Brasília)

A governadora Celina Leão (PP) acompanhou de perto, nesta segunda-feira (7/9), a operação integrada de segurança para o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, diretamente da Esplanada dos Ministérios. A chefe do Executivo realizou uma visita ao Centro de Monitoramento da Cidade da Segurança Pública para supervisionar as ações coordenadas e supervisionar a atuação dos agentes durante o evento.

“Acompanhamos de perto o trabalho das forças de segurança para garantir que as famílias possam celebrar o 7 de Setembro com tranquilidade. Brasília está preparada, com planejamento, tecnologia e integração entre as equipes para cuidar da população”, afirmou a governadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estrutura da Cidade da Segurança, montada estrategicamente ao lado do Museu Nacional da República, funcionou como a base de operações unificada para as forças de segurança locais, abrigando também os comandos móveis das corporações envolvidas.

As ações de vigilância foram potencializadas pelo uso de recursos avançados, como câmeras e drones de transmissão em tempo real, ampliando a cobertura e a capacidade de resposta imediata dos agentes pública diante de qualquer eventualidade.

Para garantir a eficiência operacional na Esplanada, Celina Leão destacou a prontidão do contingente escalado para o evento e fez questão de reconhecer o empenho das equipes envolvidas no planejamento e na execução do esquema especial.

“Temos profissionais preparados e uma estrutura integrada para oferecer uma resposta rápida a qualquer situação. Quero agradecer a todos os servidores e integrantes das forças de segurança que estão trabalhando desde cedo para que este desfile ocorra com organização e segurança”, destacou Celina Leão.

Além da vigilância ostensiva, a estrutura ofereceu serviços diretos à população, como o registro de ocorrências policiais e o bloqueio emergencial de telefones roubados ou furtados por meio do programa “Fora da Rede”. Equipes de combate a incêndio, salvamento e atendimento pré-hospitalar de emergência também permaneceram distribuídas estrategicamente por todo o percurso da celebração.

Ao encerrar o acompanhamento das ações, a mandatária exaltou o simbolismo da data para a capital federal e para o país, celebrando a presença expressiva de público em um ambiente protegido. “O 7 de Setembro representa a nossa história, a nossa liberdade e o orgulho de sermos brasileiros. É uma alegria ver Brasília recebendo tantas pessoas para esta celebração cívica, com segurança e respeito às famílias”, completou a governadora.