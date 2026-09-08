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CRIME

Vendedor de pipocas é preso por tentativa de homicídio na Asa Sul

O ambulante foi preso na tarde desta segunda-feira (7/9) após tentativa de homicídio no Setor de Autarquias Sul, próximo ao Brasil 21

Vendedor de pipocas é preso por tentativa de homicídio - (crédito: Divulgação/ PMDF )
Vendedor de pipocas é preso por tentativa de homicídio - (crédito: Divulgação/ PMDF )

Uma confusão no Setor de Autarquias Sul terminou em dupla tentativa de homicídio, após um ambulante ferir duas vítimas com uma arma brancaDe acordo com a Polícia Militar, a confusão ocorreu na tarde de segunda-feira (7/9) por questões relacionadas ao trabalho, quando o suspeito agrediu duas pessoas com uma arma branca de serra, deixando-as com ferimentos nas mãos e no cotovelo de uma das vítimas.

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Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) fazia uma ronda na região quando se depararam com a ocorrência. Após buscas, os policiais encontraram uma lâmina perfurocortante serrilhada que, segundo relatos dos envolvidos, teria sido utilizada nas agressões.

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Suspeito e os demais envolvidos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia na Asa Norte, lá a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

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Elias Frazão

Estudante da UnB apaixonado pelo jornalismo.

Por Elias Frazão
postado em 08/09/2026 12:13 / atualizado em 08/09/2026 12:14
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