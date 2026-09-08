Vendedor de pipocas é preso por tentativa de homicídio na Asa Sul

Uma confusão no Setor de Autarquias Sul terminou em dupla tentativa de homicídio, após um ambulante ferir duas vítimas com uma arma branca. De acordo com a Polícia Militar, a confusão ocorreu na tarde de segunda-feira (7/9) por questões relacionadas ao trabalho, quando o suspeito agrediu duas pessoas com uma arma branca de serra, deixando-as com ferimentos nas mãos e no cotovelo de uma das vítimas.
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Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) fazia uma ronda na região quando se depararam com a ocorrência. Após buscas, os policiais encontraram uma lâmina perfurocortante serrilhada que, segundo relatos dos envolvidos, teria sido utilizada nas agressões.
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Suspeito e os demais envolvidos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia na Asa Norte, lá a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.
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