Colisão entre veículos deixa dois feridos no Lago Sul

Com o impacto da batida, o veículo elétrico bateu contra um poste de iluminação pública - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão entre um veículo de passeio e um carro elétrico, na tarde desta terça-feira (8/9), nas proximidades do Seminário, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e chegou ao local por volta das 12h. Para o socorro, a equipe enviou três viaturas.

Em razão do impacto da batida, o veículo elétrico atingiu um poste de iluminação pública. Os condutores foram atendidos pela equipe e encaminhados ao hospital da região, conscientes e orientados.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a concessionária de energia elétrica também foram acionados. A dinâmica do acidente não foi informada.