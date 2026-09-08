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TRÂNSITO

Colisão entre veículos deixa dois feridos no Lago Sul

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (8/9) e envolveu um carro de passeio e um carro elétrico, que chegou a atingir um poste de luz

Com o impacto da batida, o veículo elétrico bateu contra um poste de iluminação pública - (crédito: Divulgação: CBMDF)
Com o impacto da batida, o veículo elétrico bateu contra um poste de iluminação pública - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão entre um veículo de passeio e um carro elétrico, na tarde desta terça-feira (8/9), nas proximidades do Seminário, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e chegou ao local por volta das 12h. Para o socorro, a equipe enviou três viaturas. 

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Em razão do impacto da batida, o veículo elétrico atingiu um poste de iluminação pública. Os condutores foram atendidos pela equipe e encaminhados ao hospital da região, conscientes e orientados.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a concessionária de energia elétrica também foram acionados. A dinâmica do acidente não foi informada. 

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 08/09/2026 14:41
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