Tribunal de Contas suspende licitação para aquisição de 15 trens para o Metrô

Por Luiz Francisco*
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O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu, temporariamente, a licitação para adquirir 15 novos trens para o sistema metroviário. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (8/9).
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A licitação foi aberta pelo Metrô-DF em 6 de julho, com disputa de lances abertos presenciais e critério de menor valor financeiro para o contrato. Até a publicação desta matéria, o TCDF não havia divulgado os motivos da suspensão do certame. O processo tramita em sigilo na Corte.
Em nota, o Metrô-DF afirmou que "analisará as questões apresentadas pela Corte de Contas e prestará os esclarecimentos e justificativas adequadas, promovendo ajustes que se mostrarem necessários".
Veja a nota do Metrô-DF na íntegra:
O Metrô-DF informa que, em cumprimento à Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, foi temporariamente suspensa a licitação para aquisição de 15 novos trens para o sistema metroviário.
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