Tribunal de Contas suspende licitação para aquisição de 15 trens para o Metrô

Em nota, o Metrô-DF afirmou que "analisará as questões apresentadas pela Corte de Contas e prestará os esclarecimentos e justificativas adequadas, promovendo ajustes que se mostrarem necessários". - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Por Luiz Francisco*

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu, temporariamente, a licitação para adquirir 15 novos trens para o sistema metroviário. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (8/9).

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A licitação foi aberta pelo Metrô-DF em 6 de julho, com disputa de lances abertos presenciais e critério de menor valor financeiro para o contrato. Até a publicação desta matéria, o TCDF não havia divulgado os motivos da suspensão do certame. O processo tramita em sigilo na Corte.

Em nota, o Metrô-DF afirmou que "analisará as questões apresentadas pela Corte de Contas e prestará os esclarecimentos e justificativas adequadas, promovendo ajustes que se mostrarem necessários".

Veja a nota do Metrô-DF na íntegra:



O Metrô-DF informa que, em cumprimento à Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, foi temporariamente suspensa a licitação para aquisição de 15 novos trens para o sistema metroviário.

A Companhia analisará as questões apresentadas pela Corte de Contas e prestará os esclarecimentos e justificativas pertinentes, promovendo eventuais ajustes que se mostrarem necessários.

A análise de editais e a adoção de medidas cautelares integram o exercício regular do controle externo realizado pelo TCDF, sobretudo em contratações de maior complexidade. O Metrô-DF adotará as providências necessárias para o regular prosseguimento do certame, após nova deliberação do Tribunal.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho