Como solicitar a emissão do CRLV-e do seu carro; confira o passo a passo

Desde janeiro de 2021, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio eletrônico (CRLV-e) substitui o antigo modelo, impresso em papel-moeda. O documento, que unifica as informações de licenciamento anual e de propriedade de veículo, é emitido gratuitamente pelo site ou aplicativo do Detran-DF.

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Para solicitar o CRLV-e, o proprietário deve, primeiramente, quitar eventuais dívidas, como IPVA, multas e taxas de licenciamento. O veículo também não pode apresentar restrições judiciais ou administrativas que impeçam a circulação; em situações de transferência de propriedade ou alteração de características do veículo, o procedimento deve ser concluído previamente. Após o pagamento, é necessário aguardar a validação do processo no sistema, o que leva, em média, até 24 horas.

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Depois da confirmação da quitação de débito, o proprietário deve acessar os canais digitais do Detran-DF (aplicativo ou site, na aba Portal de Serviços) e selecionar a opção "Emitir CRLV-e" dentro do sistema. Além do sistema do Detran-DF, o documento atualizado fica disponível no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Caso o proprietário prefira a versão física, é possível baixar o arquivo e efetuar a impressão em papel A4 comum de cor branca. Em casos com representação legal, a solicitação do documento pode ser feita presencialmente em unidades do Na Hora, sem necessidade de agendamento prévio; o representante deve apresentar documento de identificação pessoal e os comprovantes da representação legal em via original e cópia.