Duas pessoas morrem em batida entre caminhão e moto na BR-080

O condutor, de 38 anos, e passageiro da motocicleta, não identificado, morreram no local - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão e uma moto se envolveram em uma colisão frontal por volta das 5h da manhã desta quarta (9), na BR-080. A batida foi em um local próximo à ponte da Vendinha, em Goiás, a aproximadamente 60km de Brasília. O condutor da moto, de 38 anos, e passageiro, não identificados, morreram no local.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal acionou três viaturas para a ocorrência. A PCDF investiga o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente ou o estado de saúde do motorista do caminhão.

*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes