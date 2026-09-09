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Trânsito

Duas pessoas morrem em batida entre caminhão e moto na BR-080

A colisão entre o caminhão e a moto ocorreu nesta quarta-feira (9/09) próximo à ponte da Vendinha/GO, na BR-080; condutor e passageiro da moto morream no local

O condutor, de 38 anos, e passageiro da motocicleta, não identificado, morreram no local - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)
O condutor, de 38 anos, e passageiro da motocicleta, não identificado, morreram no local - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão e uma moto se envolveram em uma colisão frontal por volta das 5h da manhã desta quarta (9), na BR-080. A batida foi em um local próximo à ponte da Vendinha, em Goiás, a aproximadamente 60km de Brasília. O condutor da moto, de 38 anos, e passageiro, não identificados, morreram no local. 

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O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal acionou três viaturas para a ocorrência. A PCDF investiga o caso. 

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Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente ou o estado de saúde do motorista do caminhão. 

*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 09/09/2026 11:57
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