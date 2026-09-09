Duas pessoas morrem em batida entre caminhão e moto na BR-080

Um caminhão e uma moto se envolveram em uma colisão frontal por volta das 5h da manhã desta quarta (9), na BR-080. A batida foi em um local próximo à ponte da Vendinha, em Goiás, a aproximadamente 60km de Brasília. O condutor da moto, de 38 anos, e passageiro, não identificados, morreram no local.
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O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal acionou três viaturas para a ocorrência. A PCDF investiga o caso.
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Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente ou o estado de saúde do motorista do caminhão.
*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes
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Por Gabriela Cidade*
postado em 09/09/2026 11:57