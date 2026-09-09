Comunidade indígena no Noroeste ganha ponto de retirada de gás gratuito

A expectativa do Executivo é que, até março de 2026, o gás de cozinha gratuito chegue a 15 milhões de famílias - (crédito: Ricardo Botelho/MME)

Famílias indígenas que vivem no Santuário dos Pajés, território demarcado no Noroeste, agora têm a opção de retirar o gás de cozinha mais próximo às suas residências.

Revenda no SAAN foi credenciada pelo Programa Gás do Povo após o Conselho Indígena do Distrito Federal (CIDF) apresentar ao Ministério de Minas e Energia (MME) dificuldade em acessar o benefício pela distância e dificuldades no deslocamento entre as aldeias e as revendas. Para verificar os locais, a família pode usar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo ou a página de consulta do MDS.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Programa Gás do Povo oferece à população recargas de botijões de gás de cozinha em locais credenciados. Para participar, a família deve se encaixar nos critérios de possuir renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses e CPF regular.

Para retirar o benefício na revenda, podem ser utilizados o cartão do Bolsa Família com chip, o cartão de débito da Caixa ou o CPF do responsável familiar junto de um código enviado por SMS no celular cadastrado na Caixa.

Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes.