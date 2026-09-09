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Arruda promete investimentos no comércio em carreata por Taguatinga

Candidato do PSD ao Governo do DF afirmou que pretende regularizar áreas de oficinas, recuperar iluminação e reativar comércio na região

Candidato ao GDF José Roberto Arruda faz carreata em Taguatinga - (crédito: Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)
Candidato ao GDF José Roberto Arruda faz carreata em Taguatinga - (crédito: Foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)

O candidato ao governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) participou, nesta quarta-feira (9/9), de uma carreata pela avenida principal da M. Norte e QNL, em Taguatinga. Durante a agenda de campanha, o ex-governador passou por estabelecimentos comerciais e falou sobre propostas voltadas aos comerciantes, empreendedores e moradores da região.

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Entre as propostas, Arruda afirmou que pretende atuar principalmente na regularização das áreas ocupadas por oficinas e na melhoria da segurança para os trabalhadores do setor. “Os oficineiros precisam de segurança e precisam de regularização das suas áreas. Isso eu vou fazer”, afirmou.

O candidato também prometeu revitalizar a Avenida Comercial da cidade. “Eu gosto muito de Taguatinga, é uma cidade onde eu comecei minha vida de engenheiro, tenho aqui muitos amigos e a gente precisa revitalizar também a minha avenida comercial. Está morta. Voltar a ter trânsito dos dois lados, voltar a ter segurança para aquelas lojas respirarem e voltar a ter um comércio ativo como sempre teve”, declarou.

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Propostas

O candidato ao Buriti ainda citou como uma das prioridades a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre Ceilândia e Taguatinga. O candidato também colocou a área da saúde entre as principais demandas. “A urgência de Brasília, hoje, é ter médico nos hospitais. Os médicos e os profissionais de saúde, vão tomar posse junto comigo”, disse.

Arruda também fez críticas às condições de infraestrutura e segurança da cidade. “Está faltando tudo. As luzes estão apagadas, queimaram os postos policiais que eu construí, mas eu vou voltar com eles”, afirmou.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 09/09/2026 11:48
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