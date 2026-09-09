Arruda diz que Celina deveria explicar "mensalão" da família

Durante agenda de campanha, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) José Roberto Arruda (PSD) afirmou, nesta quarta-feira (10/9), que a governadora Celina Leão (PP) deveria explicar o que classificou como um “mensalão” envolvendo uma empresa ligada à família da chefe do executivo para prestar serviços de garçom e copeira na Vice-Governadoria. Arruda também criticou a ausência de Cleina em um debate realizado nesta terça.

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“Isso é um escândalo sem precedentes. Imagina que a Celina contratou uma empresa para garçom e copeira na Vice-Governadoria e essa empresa recebia o pagamento e passava R$ 100 mil todo mês para empresa do marido e da filha dela. Isso tem nome: mensalão. Isso tem nome: corrupção. Se isso não for investigado, aí eu não entendo mais nada”, ressaltou.

Arruda voltou a citar o episódio ao comentar a ausência de Celina no debate. Para o candidato, a governadora deveria ter comparecido para responder aos questionamentos dos candidatos. “Ela acha mesmo que ela é um leão, mas se ela fosse um leão, ela não tinha fugido do debate ontem. Ela ia lá explicar o mensalão da família dela”, declarou.

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O candidato também reagiu à declaração de Celina, feita nesta terça (8/9), que teria se referido a ele e a outros adversários como o “Bonde do Arruda”. “Ela (Celina) é desrespeitosa com os outros candidatos. Infelizmente é de uma deselegância terrível”, disse.