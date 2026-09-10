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AMEAÇA

Subtenente da reserva do Exército ameaça garis com arma na Asa Norte

Trabalhando como motorista de aplicativo, o subtenente da reserva do Exército Brasileiro teria exibido a arma durante discussão com funcionários do SLU. Caso é investigado pela 5ª DP

Caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/D.A.Press)
Caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/D.A.Press)

Um subtenente da reserva do Exército Brasileiro ameaçou com uma arma de fogo garis do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), na tarde de quarta-feira (9/9), na 706 Norte. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem trabalha como motorista de aplicativo.

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De acordo com a corporação, uma testemunha relatou aos policiais que o motorista teria se envolvido em uma discussão com um funcionário do SLU. Durante o desentendimento, o homem teria exibido uma arma de fogo e feito ameaças.

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O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Segundo a unidade, uma das vítimas, um gari de 50 anos, compareceu à delegacia e registrou ocorrência por ameaça e injúria. Conforme o relato prestado à polícia, o episódio teria ocorrido durante uma briga de trânsito com o outro homem, também de 50 anos.

O Correio fez contato com o SLU e com o Exército Brasileiro e aguarda retorno. 

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 10/09/2026 12:11
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