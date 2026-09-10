Subtenente da reserva do Exército ameaça garis com arma na Asa Norte

Um subtenente da reserva do Exército Brasileiro ameaçou com uma arma de fogo garis do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), na tarde de quarta-feira (9/9), na 706 Norte. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem trabalha como motorista de aplicativo.

De acordo com a corporação, uma testemunha relatou aos policiais que o motorista teria se envolvido em uma discussão com um funcionário do SLU. Durante o desentendimento, o homem teria exibido uma arma de fogo e feito ameaças.

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O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Segundo a unidade, uma das vítimas, um gari de 50 anos, compareceu à delegacia e registrou ocorrência por ameaça e injúria. Conforme o relato prestado à polícia, o episódio teria ocorrido durante uma briga de trânsito com o outro homem, também de 50 anos.

O Correio fez contato com o SLU e com o Exército Brasileiro e aguarda retorno.